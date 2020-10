Anuntul lui Donald Trump care a provocat o scadere puternica a actiunilor de la Bursa din New York

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Actiunile erau in crestere inainte de anuntul presedintelui, dar au trecut pe scadere dupa comentariile facute de Trump pe Twitter Titlurile au atins un minim al sedintei dupa tweet-ul presedintelui, indicele S&P 500 coborand cu peste 2% de la maximul atins in timpul tranzactiilor."Mare parte din cresterea care a avut loc in ultima saptamana s-a bazat pe sperantele ca va fi aprobat noul program de stimulare. Acum vor fi mult mai putine motive sa punem banii la lucru inainte de alegeri", a declarat Robert Phipps, director la Per Stirling Capital Management in Austin, Texas.Indicele Dow Jones Industrial Average a inchis in declin cu 1,35%, S&P 500 cu 1,41%, iar Nasdaq Composite cu 1,58%.Presedintele Rezervei Federale (Fed) a Statelor Unite, Jerome Powell, a avertizat marti ca redresarea economiei americane este departe de a fi incheiata.Powell a spus ca redresarea interna ar putea sa dea inapoi daca noul coronavirus nu va fi adus sub control, iar cresterea sustinuta.