Aeroportul Otopeni a inaugurat Parcul Zburatorilor, locul unde pasagerii pot astepta in aer liber

Evenimentul este dedicat celebrarii a 135 de ani de la nasterea lui Henri Coanda, inventatorul si creatorul primului motor cu reactie din lume, ocazie cu care a fost dezvelit bustul realizat de artistul plastic Radu Dragusin."Prin acest parc, omagiem pionierii aviatiei din Romania. Totodata, prin acest proiect vrem sa fim aproape de pasagerii nostri, vrem sa facem aeroportul cat mai confortabil. In actualul context de distantare, acest spatiu ne ofera posibilitatea sa tinem oamenii in timpul asteptarii avioanelor cat de mult se poate in aer liber", a spus Cosmin Pestesan, directorul general al Companiei Nationale Aeroportul Bucuresti (CNAB), la evenimentul de inaugurare a parcului.Anul trecut, in acest spatiu verde au fost plantati 29 de puieti care au primit numele unor personalitati de marca din lumea aeronauticii romanesti, precum Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Smaranda Braescu, Ioana Cantacuzino. Actiunea s-a inscris in cadrul programului de responsabilitate sociala "Prietenii aeroportului - prietenii mediului", pe care Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti il deruleaza inca din anul 2006.Acest spatiu in aer liber contribuie de asemenea la confortul pasagerilor care pot beneficia astfel de un loc agreabil de asteptare, o facilitate in plus in conditiile sanitare impuse de pandemia de Covid-19. Aeroportul Otopeni are in ultima saptamana in jur de 15.000 - 17.000 de pasageri pe zi, ceea ce inseamna aproximativ 40% din traficul pe care il avea in anul 2019, inainte de pandemie, a declarat jurnalistilor Cosmin Pestesan, la finalul evenimentului."De saptamana trecuta, am inceput sa procesam in jur de 15.000 - 17.000 de pasageri pe zi, spre deosebire de februarie, cand procesam 3.000. Avem deja o crestere mare de trafic pe intervalele de dimineata, in general, cand pleaca cam toate cursele. In acest moment suntem cam la 40% din ce operam in 2019", a spus reprezentantul CNAB.Aceasta ca urmare a ridicari restrictiilor de calatorie atat in Romania, cat si in majoritatea tarilor europene."Din discutiile pe care le avem cu companiile aeriene, reprezentantii acestora estimeaza pentru aceasta vara, in iulie si august, ca traficul va ajunge la 75% din ce era in 2019, dar nu au vandut inca bilete, este o asteptare a cererii. Deci, estimarile de trafic sunt in crestere", a precizat Pestesan.Pentru intregul an, compania estimeaza ca va procesa in jur de 6 milioane de pasageri.