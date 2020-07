Afacerile companiilor aeriene, in cadere libera. "Decolul" financiar, de abia din 2022

Transportul aerian a scazut cu 94%, in aprilie 2020

Potrivit prognozei, cifrele de afaceri ale companiilor aeriene vor fi cu 57% mai mici in trimestrul al patrulea din 2020 fata de aceeasi perioada din 2019.Dintre cele 13 sectoare pentru care Coface publica evaluari sectoriale ale riscurilor, transportul aerian ar fi cel mai afectat: cifra de afaceri este preconizata sa scada cu 51% in scenariul de baza si cu 57% in cazul unui al doilea val de Covid-19 in trimestrul 3 din 2020, in conditiile in care, per total transporturi globale cifra de afaceri se preconizeaza ca va scadea cu 32%."In scenariul de baza al Coface, cifra de afaceri a companiilor listate din sectorul transporturilor globale va fi cu 32% mai mica in trimestrul 4 din 2020 si cu 5% mai mica in trimestrul 4 din 2021 comparativ cu trimestrul 4 al anului 2019. In ipoteza unui al doilea val de pandemie in trimestrul 3 al anului curent, cifra de afaceri ar fi cu 57% mai mica in trimestrul 4 2020 si cu 27% mai mica in trimestrul 4 2021", arata datele Coface.Traficul aerian a scazut cu 94% in aprilie 2020 fata de anul trecut si nu va reveni la nivelul pre-Covid mai devreme de cativa ani, conform IATA."Scaderea activitatii de pasageri aerieni a dus la o descrestere puternica a capacitatii de incarcatura aeriana, deoarece cea mai mare parte a acesteia este transportata de aeronavele de pasageri", arata Coface.Segmentele de transport maritim si feroviar se confrunta, de asemenea, cu o deteriorare puternica a activitatii lor la nivel global, chiar daca unele piete (cum ar fi transportul feroviar intre China si Europa) se afla intr-o situatie mai buna, potrivit News.ro