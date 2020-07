Afacerile companiilor listate din sectorul transporturilor globale vor fi cu 32% mai mici in trimestrul 4

Potrivit sursei citate, in ipoteza unui al doilea val de pandemie in trimestrul III al anului curent, cifra de afaceri ar fi cu 57% mai mica in trimestrul IV 2020 si cu 27% mai mica in trimestrul IV 2021. Potrivit analizei, impactul COVID-19 este cu atat mai important cu cat activitatea economica deja incetinea inainte de criza "Printre cele 13 sectoare pentru care Coface publica evaluari sectoriale ale riscurilor, transportul aerian ar fi cel mai afectat: cifra de afaceri este preconizata sa scada cu 51% in scenariul de baza si cu 57% in cazul unui al doilea val de COVID-19 in Q3 din 2020", se mentioneaza in raport.Conform IATA (Asociatia Internationala a Transportului Aerian), traficul aerian a scazut cu 94% in aprilie 2020 fata de anul trecut si nu va reveni la nivelul pre-COVID mai devreme de cativa ani. Potrivit analizei, scaderea activitatii de pasageri aerieni a dus la o descrestere puternica a capacitatii de incarcatura aeriana, deoarece cea mai mare parte a acesteia este transportata de aeronavele de pasageri."Segmentele de transport maritim si feroviar se confrunta, de asemenea, cu o deteriorare puternica a activitatii lor la nivel global, chiar daca unele piete (cum ar fi transportul feroviar intre China si Europa) se afla intr-o situatie mai buna", potrivit Coface.Pe de alta parte, Coface precizeaza contextul in care sectorul transportului aerian a trebuit sa faca fata crizei Boeing 737. De asemenea, au fost puse in aplicare mai multe reglementari pentru reducerea impactului activitatii sectorului de transport asupra mediului, cum ar fi: Organizatia Maritima Internationala (OMI), a carei reglementari IMO 2020, din ianuarie, urmaresc sa limiteze emisiile de sulf ale navelor sau Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (OACI), care din martie 2017 a adoptat un nou standard de emisii de CO2 pentru aeronave.Coface este unul dintre liderii din domeniul asigurarilor de credit si de servicii complementare precum Factoring, Colectare de creante, Asigurari Single Risk, Bonding si Informatii de afaceri. Coface a fost infiintata in urma cu 70 de ani, are 50.000 de clienti in intreaga lume, iar in 2019 a avut aproximativ 4.250 de angajati si a inregistrat o cifra de afaceri de 1,5 miliarde de euro.