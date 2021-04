Agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul de tara al Romaniei si a mentinut perspectiva negativa

"Agentia de rating Fitch a publicat in data de 23 aprilie 2021 anuntul de reconfirmare a rating-ului aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si a perspectivei negative.Decizia de a reconfirma pozitia Romaniei in categoria tarilor cu risc scazut pentru investitii (investment grade) este sustinuta atat de nivelul moderat al datoriei publice, cat si de evolutia pozitiva a PIB-ului pe cap de locuitor si a indicatorilor de guvernanta si dezvoltare umana, care se situeaza la niveluri superioare fata de tarile comparabile", conform comunicatului transmis de Ministerul Finantelor.In evaluarea realizata, Fitch mentioneaza atenuarea riscurilor pe termen scurt prin initiativele guvernului referitoare la salarizarea personalului din sectorul public si la modificarea legii pensiilor si recunoaste eforturile de consolidare fiscala si planurile guvernului de implementare a reformelor.Agentia de rating apreciaza ca Romania se bucura de un management solid al datoriei publice.In opinia agentiei, economia Romaniei va inregistra o crestere medie de 5,8% in perioada 2021-2022, peste media tarilor din aceeasi categorie de risc, datorita impulsului puternic al investitiilor si a redresarii treptate a exporturilor si a consumului privat.Principalii factori care ar putea conduce individual sau colectiv la imbunatatirea ratingului de tara sunt stabilizarea ponderii datoriei publice in PIB pe termen mediu, ca urmare a implementarii eficiente a unor reforme in domeniul cheltuielilor publice si a unor planuri credibile de crestere a veniturilor, precum si imbunatatirea sustinuta a nivelului datoriei externe.