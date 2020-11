Agentiile de turism din Romania fac primii pasi spre faliment. "Din 200.000 de angajati vor scapa 10%, in varianta optimista"

Hotelurile vor fi goale de Revelion

Turismul romanesc 2020 vs 2018

Specialistii din turism intervievati de Ziare.com spun ca de aici pana la faliment nu mai este decat un pas. "Pandemia ne-a inghenuncheat, iar statul ne-a dat, azi de dimineata, ultima lovitura"."Foarte multe dintre micile agentii de turism din Romania au inceput sa traga obloanele pentru ca s-au terminat resursele financiare si nu mai au bani sa sustina cheltuielile curente si atunci prima optiune ar fi intrarea intr-un soi de conservare. Deja este din ce in ce mai clar ca si sezonul de iarna este compromis, dupa ultimele vesti pe care statul ni le-a dat si aseara si astazi. Deja ne-au pus pe butuci", spune Dumitru Luca, seful Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) din Romania.Pe de alta parte, consultantul in turism Traian Badulescu este de parere ca agentiile prefera sa isi suspende activitatea in mod onorabil, fara a ramane cu restante fata de clienti, tinand cont de incertitudinea acestei perioade."Aceste agentii asteapta vremuri mai bune pentru a reveni in forta atunci cand se va putea. Ele prefera astfel sa evite falimentul sau insolventa, suspendandu-si activitatea. Este de apreciat ca majoritatea agentiilor de turism s-au maturizat si au fost disciplinate. In pofida pandemiei, nu am asistat la falimente si insolvente declarate, cu o singura exceptie cunoscuta. Probabil ca aceste agentii asteapta prima parte a anului viitor, dupa incetarea iernii, pentru a vedea cum sa-si reorienteze activitatea. Nimeni nu stie la ora actuala cand va exista urmatorul val de speranta - asa cum a fost in acest an, partial, in luna iunie", a mai spus Badulescu.In perioada aceasta, in anii trecuti, cu greu mai gaseai locuri pe programele si locatiile cele mai solicitate."Acum cifrele spun cu totul altceva. Doar pana la 30% din oferta la intern fusese pre-rezervata. Nu-i putem spune rezervata pentru ca multi clienti nu au dat banii. Acum au inceput sa curga anularile si pentru cei 30%. In conditiile in care este tot mai clar ca nu se vor tine mese festive, petreceri, anularile vor fi tot mai multe", mai spune Luca.In 2018, potrivit lui Luca, contributia turismului a fost estimata la peste 5% din PIB -ul Romaniei. "Anul acesta avem o scadere de peste 70-80%, adica am realizat undeva la 20-30% din nivelul anului trecut. Iar cifrele se vor duce si mai in jos pentru ca deocamdata ne raportam la noua luni. De unde speram sa mai recuperam ceva pe trimestrul IV, din ce se intrevede acesta va fi zero barat", a mai spus seful ANAT.Potrivit unui studiu realizat la comanda ANAT, la inceputul anului, in 2018, cifra de afaceri a tuturor ramurilor din HoReCa s-a ridicat la peste 25,5 miliarde de lei. Acestea au avut un impact in PIB-ul tarii de 5,07%, dupa calculele facute de analistul economic Iancu Guda."Este prematur sa estimam cate agentii vor fi afectate pentru ca masurile luate de guvern de abia de luni intra in efect, pe de o parte, iar de cealalta, masurile de ajutor financiar intarzie sa apara. Statul este foarte atent la scadentele noastre, sa nu intarziem nici cu 5 minute plata taxelor pentru ca in secunda doi ne blocheza conturile si ne executa, in schimb el nu isi respecta angajamentele financiare fata de noi cu anii", a mai afirmat Luca.In intreaga industrie a ospitalitatii, plus activitatile conexe, sunt aproape 400.000 de lucratori. Numai in sectorul "ospitalitate" lucreaza in jur de 190.000 - 200.000 de persoane, potrivit estimarilor sefului ANAT."In masura in care cade turismul, realmente vor cadea si restul, pentru ca nu au piete alternative. Din cei 200.000 de angajati din turism, poate vor scapa, in varianta optimista, 10%. Sa spunem ca macar atata scapa, daca nu 100%. 75-80% din toata forta de munca din toate aceste domenii au toate sansele sa ramana pe drumuri", mai spune Dumitru Luca.