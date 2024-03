Agroturismul ar putea fi scutit de taxe

Pensiunile si restaurantele agroturistice ar putea fi scutite de taxe, in urma depunerii unui proiect legislativ de catre deputatul PD-L Petru Calian.

Potrivit spuselor sale, proprietatarii trebuie sa faca dovada ca sunt producatori de carne, legume si fructe si ca aceste produse sunt utilizate in meniurile localurilor, relateaza Evenimentul Zilei.

"Agroturismul poate constitui salvarea satului romanesc. Localurile si minipensiunile sunt scutite de orice impozite fiscale in conditiile in care folosesc numai produse de baza din productia proprie, carne, branzeturi, lactate, legume, sucuri de fructe, dulceata, compot, paine, vin, bere", a spus deputatul, intr-o conferinta de presa.

Deputatul PD-L s-a inspirat dupa modele folosite in Franta, Austria, Elvetia, Ungaria si Germania. "In Germania, in anumite landuri, nu se percep taxe, iar in Austria activitatea este neimpozitata. In Austria, de exemplu, intr-o localitate cu zece mii de locuitori exista 85 de restaurante agroturistice", a spus Calian.

El a adaugat ca are deja acordul ministrului Finantelor, Gheorghe Pogea, si ca va discuta si cu ministrul Turismului, Elena Udrea.

