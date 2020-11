Ordonanta de urgenta dezbatuta de guvern: ajutor de stat maxim de 800.000 de euro pentru companiile din HoReCa

Buget de 500 de milioane de euro

Cat de mult au fost afectate comapniile din HoReCa de pandemie

CITESTE SI:

Potrivit proiectului, ajutorul se acorda beneficiarilor sub forma unor granturi in vederea acoperirii partiale a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, in cazul agentiilor de turism, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin. (2), suferita in anul 2020, comparativ cu anul 2019, in cuantum de 20%."Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordata unui beneficiar prin prezenta schema este de 800.000 euro/ intreprindere. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro/intreprindere este cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data emiterii acordului de finantare", se arata in proiect.Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei. Prin schema de ajutor de stat se acorda ajutoare de stat unui numar estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentatie si 5.460 agentii de turism.Semnarea contractului de finantare cu beneficiarul in cadrul schemei se va face pana cel tarziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor in 30 de zile, de la semnarea contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021.Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevazuta de prezenta ordonanta au obligatia mentinerii activitatii pentru care au obtinut finantare pentru cel putin 6 luni de la data semnarii contractului, daca prin lege nu se instituie restrictii de natura a impune suspendarea ori intreruperea activitatii comercialeAnalizand datele ANAF privind cifra de afaceri pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, se constata ca in privinta structurilor de cazare, s-a inregistrat o reducere a cifrei de afaceri cu 36,8%.Cei mai afectati au fost marii contribuabili (-64,8%), urmati de contribuabilii mijlocii (-48,4%) si de cei mici (-36,8%)."In privinta structurilor de alimentatie, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 33,5%. Cei mai afectati au fost contribuabilii mijlocii (-40,5%), urmati de contribuabilii mici (-32,2%) si de cei mari (-27,8%); - In privinta agentiilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 60,5%. Cei mai afectati au fost contribuabilii mari (-71,4%), urmati de cei mijlocii (62,8%) si de cei mici (51,6%)", se mentioneaza in document.