Ajutorul de un miliard de lei pentru HoReCa a fost aprobat

"Este o masura compensatorie gandita de fostul guvern si pe care o operationalizam. Am introdus o schimbare in modul in care se face plata. Schimbarea mare este ca nu mai mergem pe principiul "primul venit, primul servit"", spun oficialii ministerului Economiei.Acest principiu ar fi rezultat in doua lucruri. Primul, o aglomerare a depunerilor de solicitari in primele zile sau chiar ore de la deschiderea apelului. Si a doua, ar fi creat o categorie de oameni care nu primesc bani."Practic ar fi primit cei care se grabeau sa depuna solicitarea mai repede. Nu ar fi fost corect pentru ca masura vizeaza despagubirea tuturor celor care au fost inchisi, nu doar a celor care sunt mai rapizi", mai spun reprezentantii ministerului.Astfel ca s-a ales o solutie in care sa primeasca toate persoanele eligibile bani indiferent cand au facut solicitarea: fiecare va primi bani, in limita bugetului, proportional din bugetul total."Fondurile pentru despagubiri totalizeaza un miliard de lei. Daca suma cererilor de despagubire va depasi miliardul alocat, atunci firmele vor primi bani proportional cu cererea lor de finantare", a declarat Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, imediat dupa aprobarea noului act de catre guvern.Ajutorul se acorda beneficiarilor sub forma unor granturi in cuantum de 20% din baza de calcul, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin (2), in anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro la nivel de intreprindere.In termen de maxim 60 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, se aproba procedura de implementare a prezentei scheme de ajutor de stat si se va desemna, structura de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, responsabila pentru implementarea schemei de ajutor de stat.