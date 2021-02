Operatorii din turism vor primi un ajutor de 2,5 miliarde de lei

"Cel mai important lucru care s-a discutat a fost alocarea resurselor bugetare pentru Masura 2, alocarea a 20% din diferenta cifrei de afaceri pentru operatorii din industria turismului, industria ospitalitatii. Am obtinut acordul ministrului Economiei pentru 2,5 miliarde de lei, iar urmatoarea oprire a operatorilor din turism este la Ministerul de Finante, la domnul ministru Nazare, care trebuie sa aloce inca 1,5 miliarde pentru a fi completa aceasta suma. Ministrul Economiei si-a dat acordul pentru 2,5 miliarde si este facut un apel in acest sens", a afirmat Daniel Mischie.In cadrul intrevederii a fost discutata si schema prin care statul ar putea acoperi 40% din salariul minim brut pe economie."A fost discutat programul propus pentru industria ospitalitatii, 40% reducere din salariul minim brut pe economie pe exercitiul 2021-2027, cu aceste taxe suportate din PNRR si a fost facuta propunerea de catre industrie pentru refacerea Masurii 3, in asa fel incat banii din aceasta masura sa ajunga la cei indreptatiti", a mai spus seful HORA.Cu toate acestea nu se stie cand vor incepe platile, ministrul Claudiu Nasui afirmand ca, din momentul in care bugetul si legislatia vor fi in vigoare, va putea fi estimat un calendar."In momentul acesta, principala frana si pentru masurile de ajutorare Covid, 1,2 si 3, si pentru aceasta este bugetul, Legea bugetului, care trebuie sa apara ca sa poti sa incepi sa faci platile", a punctat ministrul Economiei.