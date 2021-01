ANALIZA Al treilea val de pandemie inseamna faliment pentru multe afaceri din Romania

Pericolul relaxarii in fata celui de-al treilea val

Produsele certificate, in prim-plan

Un standard de protectie

57% dintre antreprenori cred ca efectele pandemiei se vor vedea cel putin pana la inceputul lui 2022. Numai 22% cred ca economia va reveni pe linia de plutire in partea a doua a acestui an, in timp ce 19% spun ca nu stiu cum va evolua situatia.Pana sa vorbim de revenirea economica, 62% dintre cei intervievati se tem ca situatia se va inrautati din punct de vedere epidemiologic si numai 15% vad perspectivele intr-o nota optimista.Principala temere este legata de impunerea unor noi restrictii care ar afecta mediul de afaceri, mentionata de 72% dintre respondenti.Pe lista provocarilor se mai afla, in prim-plan, cresterea preturilor, amintita de 43% dintre cei chestionati, accentuarea blocajului financiar (29%), scaderea vanzarilor (21%) si plata obligatiilor (taxe, impozite, rate bancare, leasinguri etc.), amintita de 19%.Potrivit rezultatelor barometrului, oamenii de afaceri privesc cu ingrijorare modul in care romanii au inceput sa trateze pericolul COVID.58% dintre respondenti afirma ca, pe fondul vaccinarii, vad o relaxare in randul romanilor, fapt care risca sa conduca la o crestere a numarului de infectari."Campania de vaccinare a adus un plus de incredere privind perspectivele depasirii pandemiei insa, din pacate, a influentat si comportamentul preventiv al oamenilor. In multe institutii/firme, masurile de protectie s-au relaxat prematur. Purtarea mastii, utilizarea dezinfectantilor si distantarea sociala trebuie sa continue, indiferent de dinamica vaccinarii", arata concluziile barometrului.Intrebati ce masuri au luat pentru a se proteja impotriva pericolului COVID, cei mai multi dintre respondenti au mentionat purtarea mastii de protectie (92%), folosirea dezinfectantilor (67%), reorganizarea spatiilor de lucru (52%) si folosirea unor instrumente de monitorizare a temperaturii (32%)"Fata de precedentul barometru, din discutiile avute cu antreprenorii am sesizat faptul ca sunt mult mai atenti la calitatea produselor de siguranta sanitara decat anul trecut. Dupa ce, in 2020, au existat numeroase exemple de focare de coronavirus aparute ca urmare a folosirii unor produse (masti, dezinfectanti) neautorizate care practic nu ofereau niciun fel de protectie, in acest inceput de an lucrurile stau cu totul altfel. Marea majoritate a respondentilor (81%) afirma ca achizitioneaza doar produse avizate de Ministerul Sanatatii, masti si dezinfectanti a caror calitate este dovedita si certificata oficial", se precizeaza in concluziile cercetarii.Pe lista criteriilor de achizitie, dincolo de certificarea Ministerului Sanatatii, au mai fost mentionate brandul/marca (62%), pretul (58%), tara de provenienta (32%) si disponibilitatea (16%).Barometrul mai arata un lucru interesant. 73% dintre antreprenorii chestionati spun ca nu au nicio garantie ca masurile de protectie sanitara pe care le-au implementat sunt cele cu adevarat eficiente.Intrebati pe ce baza au facut achizitiile si au implementat masurile de siguranta sanitara, 53% au declarat ca s-au informat din spatiul public, 24% au apelat la institutiile statului si numai 17% au contractat serviciile unei firme specializate. Restul au evitat un raspuns."Dincolo de solutiile promovate in mass-media, de masurile de reorganizare a spatiilor de lucru, de asigurarea mastilor si produselor dezinfectante, este nevoie de o standardizare a masurilor specifice de protectie sanitara care sa depaseasca sfera pandemiei actuale. Am demarat discutiile cu autoritatile si lucram impreuna cu expertii in domeniu pentru a oferi mediului de afaceri un astfel de instrument construit in conformitate cu legislatia nationala si standardele europene in materie", se mai precizeaza in concluziile barometrului.