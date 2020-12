Cum afecteaza al treilea val al pandemiei economiile europene si, implicit, Romania

Cum se reflecta temerile fata de al treilea val in economia reala

Situatie foarte proasta pentru Marea Britanie

Cum sta fiecare in parte

Cum va fi pe Romania

Potrivit lui Claudiu Cazacu, strateg financiar, pietele au tremurat pentru ca altfel era totul foarte bine inainte de aparitia acestui val."A speriat ideea de o noua tulpina si o noua mutatie, pentru ca s-au gandit oamenii si pietele ca vor trebui sa o ia de la capat. Pe de alta parte, scaderea pe piete nu a fost destul de mare, iar asta arata ca pietele sunt foarte rezistente. Intrebarea este: vor predomina sperantele legate de eficacitatea vaccinului sau va predomina teama legata de cel de-al treilea val?", se intreaba Claudiu Cazacu.Deocamdata, optimismul legat de vaccinul care va rezolva problema predomina, dar saptamanile viitoare pot fi surprinzatoare, si asta pentru ca in aceasta perioada va scadea foarte mult lichiditatea de pe burse si atunci daca vine vreo stire mai importanta, pietele vor reactiona puternic.Valul trei este o preocupare foarte mare pentru economia reala, dar nu pentru burse, iar pe aceasta linie merge specialistul."Mai periculoasa va fi situatia din primavara pentru burse, cand economiile reale vor incepe sa-si revina, dar in burse, investitorii se vor gandi daca nu cumva s-a mers prea departe cu preturile. Si cred ca vom avea o decuplare pozitiva a pietelor financiare, iar de acum incolo va fi una in sens invers", a declarat strategul financiar.Acesta considera ca valul trei este o problema reala pentru oameni si pentru economii. "Temerile legate de al treilea val al pandemiei depind foarte mult de sector, este extrem de sensibila piata la sectorul din care provine o anumita companie. De asemenea, este o lovitura pentru cei care sperau acum, la final de an, sa-si mai salveze ceva, in domeniul turismului, transportului sau al serviciilor si al sectoarelor conexe acestora", afirma analistul financiar.Acesta crede ca pentru Marea Britanie este o perioada foarte proasta. Oamenii se tem pentru ca, pe de o parte vine Brexitul cu o serie de limitari si blocaje, iar acum, vor aparea alte blocaje pentru ca restul statelor nu mai vor sa se expuna si sa ia aceasta noua tulpina de virus. Lucrurile acestea se vor reflecta in economie si in lira sterlina."Pe de alta parte, va trebui sa tragem linie undeva in primavara-vara si sa vedem fiecare cum sta, iar asta la nivel de fiecare tara. In realitate, statele europene vor sta foarte diferit. Statele care aveau un important sector turistic, precum Spania, Italia si Grecia vor sta relativ mai rau fata de alte state care au avut sectoare manufacturiere relativ mai puternice, precum Franta sau Germania", mai spune Cazacu.In economia reala, ceea ce se poate banui, afirma specialistul, este ca disparitatea intre state se va accentua. Adica se vor adanci inegalitatile, atat intre state cat si in industriile statelor respective."Cei cu venituri mari, erau in zona de servicii care nu necesita prezenta fizica, servicii cu valoare adaugata si IT. In linii mari putem vorbi de o accentuare a disparitatilor. Ceea ce necesita prezenta fizica va fi afectata, la nivel de industrie, adica ce necesita client plus ofertant la un loc va avea de suferit", afirma strategul financiar.Acesta crede ca va fi in continuare dureros, in urmatoarele 3 luni, pentru turism, transport, dar la nivel macro, evolutia negativa nu va fi o situatie scapata de sub control."La noi, economia inca trece printr-o perioada grea. Si o alta problema este ca ne-am indatorat consistent. Nu prea aveam de ales. Al treilea val nu ne va da prea mult in spate. Timing-ul va fi acelasi, numai ca nivelul de la care va trebui sa ne revenim va fi mult mai jos. Ceea ce se va intampla este ca Romania va avea mai mult de recuperat, dar in aceeasi perioada de timp", spune Claudiu Cazacu.Pe de alta partea, s-ar putea sa ne lovim de urmatorul fenomen: in momentul in care va reveni la normal, exuberanta consumul sa fie atat de mare incat saltul sa fie foarte mare."Recuperarea ne-ar lua pana in 2023, daca nu vom avea acest efect psihologic. Pe scurt, se adanceste dificultatea pentru urmatoarele trei luni, dar dupa acestea, el vede revenire consistenta. Daca as fi antreprenor m-as gandi de unde pot sa iau finantare si ce pot sa fac sa-i dau drumul mai repede. Cred ca prin vara, vacantele vor exploda si cred ca vom ajunge la niste preturi foarte mari. Sincer, cred ca prin ianuarie-februarie, m-as gandi sa imi iau o vacanta", a conchis Claudiu Cazacu, care este convins ca acestea sunt ultimele rabufniri ale virusului.