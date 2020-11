Alegeri SUA 2020: America trece de la optimism la dezamagire pe pietele bursiere

Sentimentul anticipatiei a fost unul optimist avand in vedere ca moneda americana a crescut in ultimele ore cu 0,7% fata de multe dintre monedele economiilor importante din lume.In principal, multi dintre investitori si-au mutat pozitiile pe neutru si asteapta sa vada ce se intampla cu rezultatele electorale din statele importante care ar putea clarifica destinul alegerilor. "Acum totul tine de Ohio si Pennsylvania. Voi sta multe ore peste program si cred ca voi avea parte de somn de abia in aceasta noapte... poate", spunea unul dintre analistii economici."In momentul de fata nu exista o concluzie precisa, alta decat ca se pare ca Trump a castigat Florida si, prin urmare, isi deschide calea catre castigarea alegerilor. Acum totul tine de statele din centrul SUA", afirma Matt Sherwood, liderul departamentului de Strategii de Investitii al Perpetual din Sidney, citat de Investing.com. "Cu exceptia cazului in care Biden poate tine de Ohio in seara asta sau, potential, de Carolina de Nord, perspectiva este este foarte slaba in acest moment, avand in vedere ritmul cu care presedintele Trump pare sa recupereze teren. Se pare ca nu vom cunoaste rezultatul alegerilor pentru ceva timp, ceea ce va fi greu de digerat pentru piata... Am crezut ca Biden are o sansa foarte mare de a castiga alegerile, dar cred ca aceste sanse se reduc de la un minut la altul", a declarat Tony Roth, lider al departamentului de Investitii din Wilmington Trust Investment, Pennsylvania.Asteptarile pietelor au fost pozitive pana aseara cand principalii indici americani au inchis sesiunile de tranzationare pe plus. Din acest motiv, investitorii se asteapta la un rezultat decisiv intr-un timp cat mai scurt pentru a reduce volatilitatea de pe piete.