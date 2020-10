Alegerile prezindentiale din SUA: Principalele politici ale candidatilor

Principalele politici ale candidatilor

Restul lumii

Marea Britanie

generale, in urma carora se voteaza noi membri in Congres si, cel maiimportant, presedintele SUA. Principalii candidati pentru Casa Alba sunt DonaldTrump, presedintele in functie, si Joe Biden Anul acesta, contextul epidemiologic a determinat o multime de stateamericane sa incurajeze, prin intermediul legilor, votul prin posta. Insa, aceastamodalitate de vot a fost criticata de presedintele Donald Trump , pe motiv ca arfacilita fraudarea voturilor, acesta demarand, totodata, actiuni ce vizeazarestrictionarea votului prin posta.Sondajele nationale, elaborate la data redactarii acestui raport, indica sansemai mari de 50% in favoarea schimbarii administratiei de la Casa Alba, intrucat,in medie, democratul Biden se afla, cu peste 10 puncte procentuale, inaintealui Trump. Totodata, in cursa pentru locurile din camerele Congresului,americanii si-au exprimat suportul pentru democrati, care se mentin la peste 7puncte procentuale in fata republicanilor.Acuratetea sondajelor si increderea publicului in ele raman subiecte deschise.Pe de-o parte, efectele pandemiei COVID-19 denatureaza procesul electoral,aducand incertitudini de natura tehnica, dar si comportamentala, a votantilor,avand, deci, influenta asupra corectitudinii sondajelor. Pe de alta parte, dupavictoria surpriza a lui Donald Trump, in noiembrie 2016, metodologia derealizare a sondajelor a avansat.Cu toate acestea, pietele financiare incearca sa anticipeze influenta viitoareiconfiguratii de putere de la Washington D.C., fie ea republicana saudemocrata, asupra activitatii economico-financiare din Statele Unite. Recent,pe pietele instrumentelor de datorie, preturile obligatiunilor cu maturitati de10 ani, respectiv de 30 de ani, s-au redus, majorand randamentele pana lanivelurile inregistrate in iunie 2020, intrucat se anticipeaza o redresaresustinuta a economiei americane.De asemenea, perspectiva unui Congres si a unei administratii prezidentialedemocrate aduce claritate, in randul investitorilor, nu doar in ceea ce privesteaprobarea unui nou plan de stimulare a economiei americane, dupa alegeri, darsi in ce priveste fluidizarea procesului bugetar, la nivel federal.Prin acest raport, ne propunem sa prezentam principalele politici propuse decei doi candidati la presedintia SUA, ce ar avea un impact asupra activitatii unorsectoare de activitate cuprinse in indicele bursier S&P 500. La final, vomexpune, sumar, evolutiile recente ale altor state de pe glob, fie in relatia lor cuSUA, fie de sine statatoare.Asadar, acest raport expune fapte si opinii generale vehiculate pe piatafinanciara si in presa internationala. In consecinta, raportul nu este si nutrebuie sa fie interpretat ca o recomandare de investitie din partea Tradeville.In eventualitatea in care Joe Biden va castiga un mandat la Washington D.C.,America ar putea vedea schimbari presupus radicale, insa localizate asupraanumitor probleme cheie cu care se confrunta Statele Unite. In privinta altorteme majore, politicile adoptate de Biden sunt similare, in fond, cu politicilepromovate de Trump, chiar daca ele nu coincid, in forma.Anumite banci de pe Wall Street vad in victoria lui Biden un motiv de evolutiepozitiva a bursei americane. Totodata, in speranta lansarii oficiale a vaccinuluiimpotriva COVID-19, bancile estimeaza o crestere a ratei de dobanda depolitica monetara in mai putin de patru ani si o apreciere a dolarului american,pe piata valutara, datorita redresarii economice si a presiunii inflationiste.Desi Joe Biden propune cresterea impozitelor pentru corporatii si pentruindivizii instariti, eliminand masurile fiscale promulgate de Trump, in 2017,anumite banci de pe Wall Street opineaza ca Biden s-ar vedea nevoit sarenunte la aceasta masura, in conditiile in care provocarea cea mare sta inredresarea economica. Alte institutii financiare de pe Wall Street vad aceastamasura ca o buna premiza de scadere a bursei americane. In contrast,atitudinea lui Trump in favoarea relaxarii fiscale ramane invariabila.In privinta companiilor de tehnologie a informatiei, Joe Biden si Donald Trumpau atitudini similare. Joe Biden propune reglementari antitrust mai strictepentru gigantii tehnologiei, laolalta cu masuri de protectie a datelor cu caracterpersonal, precum si eliminarea protectiei legale care nu responsabilizeazaplatformele de socializare in privinta continuturilor false postate de catre tertipe acestea. De asemenea, Donald Trump are intentii asemanatoare, urmarindlimitarea influentei companiilor Big Tech.In materie de sanatate, ambii candidati trebuie sa continue eforturileimpotriva raspandirii infectiei cu Sars-Cov-2. Presedintele Trump sprijina, prinalocarea a 10 mld. USD , demersurile necesare pentru producerea unui vaccinimpotriva virusului, totodata anuntand ca grupul de lucru dedicat combateriiraspandirii virusului si-a orientat actiunile catre sporirea sigurantei si aredeschiderii SUA catre lume. In schimb, Biden doreste teste COVID-19 gratuitepentru americani si elaborarea unui program de depistare a contactelor intrepersoane, la nivel national. In privinta asigurarii de sanatate, Trump sustine, incontinuare, revocarea Obamacare, in timp ce Biden critica intentiapresedintelui si sprijina programul. Totusi, ambii candidati favorizeazaimportarea de medicamente produse in Canada, la costuri mai mici decat inSUA, in scopul reducerii preturilor acestora.Politicile energetice difera profund. Joe Biden propune investirea a 2 trilioaneUSD in energia verde, sustinand interzicerea forarilor in scopul extragerii de petrol si gaze naturale pe terenurile publice, dar si reangajarea SUA in Acordulde la Paris din 2015. De asemenea, Biden va sprijini productia de automobileelectrice. Donald Trump, in schimb, incurajeaza productia energetica din sursenon-regenerabile, sporind exploatarile de petrol si gaze si eliminand anumitemasuri de protectie a mediului.Desi promisiunile lui Trump vizavi de infrastructura , promovate in campaniadin 2016, nu s-au materializat, acesta sustine ca in al doilea mandat va faceeforturi pentru a investi in infrastructura. Pe de alta parte, Biden vedeinfrastructura ca pe o prioritate timpurie in cursul mandatului sau, conectanddezvoltarea acesteia la planul sau de tranzitie catre o economie verde. Punctulcomun al ambilor candidati, atat aici, cat si in privinta altor probleme, estecrearea a numeroase locuri de munca si sustinerea productiei de bunuri siservicii pe teritoriul SUA.In privinta sectorului financiar-bancar, republicanii sustin in continuare unregim lax de reglementare al bancilor, pe cand politicile lui Biden nu sunt atatde clare in acest sens. De-a lungul timpului, Biden si-a schimbat opiniile in ceeace priveste Wall Street, mentionand ca regreta anumite voturi acordate, casenator, in favoarea bancilor. Totodata, pentru banci, exista riscul ca acesta sanumeasca in pozitii cheie ale administratiei sale persoane cu atitudini ostile fatade Wall Street, precum democrata Elizabeth Warren. Pe acest subiect, un altpunct de disensiune al candidatilor priveste datoriile acumulate din creditele destudii. In timp ce Biden urmareste exonerarea partiala, sub anumite conditii, adatoriei, Trump nu s-a pronuntat decisiv, insa, in februarie 2020, a urmariteliminarea subventiilor federale aferente platii datoriilor studentilor, precum sia exonerarii datoriilor studentesti ale functionarilor publici.Privind catre piata imobiliara, Biden planifica expansiunea pietei, princonstructia de locuinte accesibile cat mai multor americani, propunand oinvestitie de 640 mld. USD pentru urmatorii 10 ani. Totodata, el intentioneazasa vina in sprijinul cumparatorilor de locuinte, prin intermediul facilitatilorfiscale. Aceste masuri l-au facut popular in randul dezvoltatorilor imobiliari, intimp ce Trump ataca planul lui Biden, sugerand ca ar creste instabilitateasociala si ar scadea valoarea locuintelor in suburbii. In particular, Trump nu aelaborat un plan concret privitor la piata imobiliarelor, dar s-a pronuntatimpotriva lipsei de adapost, administratia sa fiind cea care a promulgat unmoratorium care sa-i impiedice pe chiriasii aflati in dificultate sa isi piardalocuinta, pe fondul pandemiei COVID-19, masura fiind valabila pana la 31decembrie 2020.In materie de siguranta nationala, atat Trump, cat si Biden intentioneaza saretraga trupele americane din Afghanistan. Trump sustine crestereacheltuielilor pentru aparare, datorita luptei pentru suprematie cu China siRusia, pe cand Biden doreste eficientizarea acestor cheltuieli. Ambii candidativor continua angajamentului fata de NATO, insa Trump a declarat adeseori caaliatii SUA nu cotizeaza destul.Pe politica externa, Trump vrea sa pastreze taxele vamale aplicate produselorchinezesti, pe cand Biden a anuntat ca va relaxa tensiunile comerciale cu China,revizuind intelegerile dintre parti. Totodata, Biden anunta colaborarea cu Chinain privinta denuclearizarii Coreei de Nord si refacerea relatiilor cu Iran. Unanim,ambii candidati sprijina acordul de pace dintre Israel si Emiratele Arabe Unite.In al treilea trimestru al acestui an, economia Chinei a crescut cu o rata anualade 4.9%, sub asteptarile analistilor de 5.2%, aratand, totusi, semne de reveniredupa pandemia cu noul coronavirus, care a determinat o reducere a activitatiieconomice cu o rata anuala de 6.8%, in perioada ianuarie-martie 2020. Inultima perioada, China a raportat valori peste asteptari ale indicatorilormacroeconomici, precum cresterea volumului de vanzari in comertul cuamanuntul si expansiunea activitatii manufacturiere. Rata somajului este, inprezent la 5.4%, coborand de la varful de 6.2%, inregistrat in februarie 2020.Desi indatorarea sectorului public a crescut pana la 50.5% din PIB , investitoriistraini au manifestat un interes deosebit de mare pentru obligatiunile emisede statul chinez, determinand intrari de capitaluri in valoare de 90 mld. USD ineconomia Chinei, din august 2019 si pana in august 2020. Intrucat China nu aoptat pentru reducerea ratelor de dobanda, ci s-a bazat pe masuri de politicafiscal-bugetara in vederea contracararii raspandirii COVID-19, randamenteleobligatiunilor chinezesti au fost printre cele mai mari.In august, Banca Populara Chineza, ce are rolul bancii centrale, a emis uncomunicat prin care s-a angajat sa faciliteze alocarea de active domestice catreinvestitorii straini. Pentru China, o piata a obligatiunilor cu lichiditate sporitaeste una dintre masurile necesare pentru a creste circulatia internationala ayuan-ului, devenind mai putin dependenta de dolarul american.Dupa despartirea de Uniunea Europeana, la 31 ianuarie 2020, Marea Britaniese apropie de incheierea negocierii unui acord comercial cu UniuneaEuropeana. Desi summitul Consiliului European din 15-16 octombrie s-aincheiat fara semnarea unui acord intre parti, cum era prevazut, pesimismulgeneral a fost contracarat de anuntul, in Parlamentul European, alnegociatorului principal al UE pe subiectul Brexit , care a indicat o posibilaincheiere a unei intelegeri bilaterale, pana la finalul acestei luni, respectandlegislatia internationala.Dupa ce premierul britanic, Boris Johnson , a sprijinit, in septembrie, un proiectlegislativ prin care incalca acorduri internationale, Regatul Unit risca sa nuincheie, in plus, un acord comercial cu SUA. Atat Donald Trump, cat si Joe Bidenau precizat ca, in eventualitatea in care Marea Britanie incalca protocolulIrlandei de Nord, un acord cu SUA nu s-ar putea negocia.In prezent, Marea Britanie se afla, tehnic, in recesiune , dupa ce a inregistrat oscadere a activitatii economice cu 21.5%, in termeni anuali, in T2 2020,continuand dinamica inceputa la debutul acestui an, cand economia MariiBritanii s-a contractat cu 2.1%, in termeni anuali. Increderea mediului deafaceri si a consumatorilor inca nu este elevata, iar Banca Angliei estimeaza carata somajului va creste peste 7.5% pe viitor, datorita raspandirii COVID-19.