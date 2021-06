Cu ce se ocupa sotia celui mai bogat roman: face graphic design pentru companii mari si sprijina copiii din familii vulnerabile

Alexandra Dines este, din decembrie 2018, presedintele boardului UiPath Foundation, organizatie care sustine copiii din medii vulnerabile "sa-si atinga potentialul si sa se dezvolte alaturi de comunitatile lor, prin accesul egal la educatie si prin dezvoltarea competentelor secolului al 21-lea"."Dintotdeauna motivatia mea a fost aceea de a participa activ la bunastarea si cresterea societatii romanesti. Am avut intentia de a construi scoli si spitale, de a creste nivelul educational din Romania. Orice organizatie care vrea sa ajute este curajoasa deoarece opereaza intr-un sistem legal care se autosaboteaza", a declarat, intr-un raport, Alexandra Dines, presedintele boardului UiPath Foundation , fundatie creata de cel mai valoros start-up din IT pornit din Romania, scrie zf.ro Citeste si: Compania romaneasca UiPath a devenit cel mai de succes produs IT exportat de Europa de la Spotify incoace. Valoarea gigantica la care a ajuns Alexandra Dines a terminat Facultatea de Design si arte aplicate de la Universitatea Tibiscus din Timisoara, iar in ultimii 11 ani a lucrat in graphic design pentru companiile Deskover (companie precursoare a UiPath), UiPath si Honeywell, mai scrie sursa citata."Din 2019 pana in prezent, UiPath Foundation a sustinut peste 25.000 de copii care provin din familii vulnerabile din Romania si India sa aiba acces la educatie de calitate si peste 3.000 de profesori din Romania care au beneficiat de activitati de formare care vizeaza imbunatatirea competentelor digitale, a leadership-ului in scolile vulnerabile, precum si a competentelor secolului al XXI-lea. Aproximativ 12.450 de copii au participat la activitati educationale derulate in 6 comunitati din Romania si India si peste 15.000 de ore au fost petrecute, in 2020, la meditatiile la limba romana, matematica si limba engleza de copiii inscrisi in Future Acceleration Program in Romania. copiilor din comunitatile vulnerabile", se arata in comunicatul transmis de UiPath Foundation.UiPath este prima companie nascuta in Romania care a fost listata pe Bursa de la New York.