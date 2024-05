Algeria intentioneaza sa isi dubleze capacitatea de rafinare a petrolului

Algeria, stat membru OPEC, isi va spori capacitatea de rafinare a petrolului la 50 milioane tone/an pana in 2014, de la nivelul actual de 22 milioane tone, informeaza Reuters.

Potrivit declaratiei ministrului Energiei si Minelor din Algeria, Chakib Khelil, tinta va fi atinsa atat prin construirea de noi rafinarii cat si prin renovarea celor deja existente.

In acest caz, capacitatea de rafinare a Algeriei ar urma sa depaseasca 1 milion de barili/zi, de la nivelul actual de 450.000 barili/zi.

Totodata, ministrul a mentionat existenta unor proiecte de tipul rafinariilor condensate care ar putea fi operationale pana la finalul anului 2008, cu o capacitate de 5 milioane tone.

In acelasi timp, o a doua rafinarie ar trebui sa isi inceapa productia in 2014 cu o capacitate de 15 milioane tone.

Prima rafinarie va fi construita in orasul de coasta Skikda, iar cea de-a doua va fi localizata in Tiaret, in sud-vestul Algerului, a spus Abdelhafid Feghouli, vicepresedinte al companiei energetice de stat Sonatrach.

Algeria este dispusa sa cheltuiasca 4 miliarde dolari pentru a implementa un program de reabilitare a rafinariilor existente pana in 2012. Lucrarile au ca scop cresterea capacitatii rafinariilor existente in Alger, Arzew si Akikda la 27 milioane tone/an, de la 22 milioane tone.

Pretul petrolului a crescut, vineri, pana aproape de nivelul record, de 128 dolari/baril.

