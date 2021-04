ANALIZA Alimentele de baza s-ar putea scumpi din cauza bursei marfurilor

Preturile cresc in continuare

In privinta sectorului agricol local, acesta se profileaza ca un castigator al tendintelor curente, orientate de asemenea favorabil pe termen scurt. Si pentru PIB -ul Romaniei, acest lucru ar putea fi o veste buna.Insa, fara o ajustare corectiva vizibila de doua cifre a marfurilor principale, consumatorii pot resimti, in cele din urma, un cost sporit al bunurilor esentiale, este de parere, analistul financiar Claudiu Cazacu.Retinem totusi ca, in special in agricultura , estimarile sunt supuse unor masive incertitudini date de variabilele numeroase implicate, de la vreme si factori naturali pana la ritmul pietelor internationale.Miscari importante s-au petrecut miercuri pe bursa de materii prime de la Chicago (CME), unde porumbul si soia au crescut cu limita maxima permisa fata de sesiunea anterioara.In termeni procentuali, saltul a fost de 5.1% pentru soia si 4.6% pentru porumb. Graul a fost impulsionat cu 2.9%, la randul sau (fiind deseori corelat partial cu porumbul). Variatii pozitive a inregistrat porumbul miercuri si la Matif, bursa europeana, avansand cu 2.7% la 216.75 EUR/tona."Raportul USDA a fost catalizatorul, aducand o surpriza majora in privinta suprafetelor plantate: 91.1 milioane de acri (aprox. 0.4 hectare) fata de 93.2 milioane potrivit estimarilor, pentru porumb, si 87.6 milioane de acri pentru soia, cu 2.3 milioane sub estimari. Fata de anul precedent, o crestere de 1%, respectiv 5% a suprafetelor este considerata insuficienta in raport cu cererea", mai spune consultantul in strategii financiare.China a redevenit anul acesta prima destinatie pentru bunurile agricole ale SUA, sustinand atat preturile cat si profitul fermierilor.Importurile in crestere au stat, de altfel, la baza unor asteptari ridicate pentru suprafetele noi plantate cu soia si porumb, pregatind astfel reactia pronuntata la anuntul Departamentului de Agricultura al SUA atunci cand stacheta inalta nu a fost atinsa.Trendul porumbului pe piata futures americana este, in ultimele luni, ascendent.Preturile sunt aproape de varful ultimilor 8 ani, dupa o crestere de peste 60% de la minimele din august (pentru contractul cu scadenta mai) pana miercuri la inchidere. Boabele de soia se afla la sub 2% de varful ultimilor 7 ani.Raportarile pozitiilor non-comerciale mari pentru porumb (cei care nu sunt producatori) pentru 23 martie arata o pozitionare long (pe crestere) de 538.700 de contracte, cu peste 29 de mii peste saptamana precedenta. Am putea spune, din aceste date, ca piata se astepta inca de acum aproape o saptamana la o tendinta de crestere a preturilor."Vestile bune pentru fermieri au, totusi, si alte implicatii macroeconomice. Sunt stimulate astfel, preocupari suplimentare in privinta inflatiei. In Europa, porumbul este cu peste 35% mai scump fata de finele lunii martie de acum un an, iar graul cu peste 22%. Avand in vedere cresterea inregistrata la nivelul petrolului, a altor produse din energia fosila, a metalelor industriale (cuprul a avansat cu peste 77% in ultimul an, pana la sfarsitul lui martie) un salt al inflatiei este de asteptat. Desi pietele indica o anume preocupare fata de dinamica generala a preturilor, Fed si alte banci centrale majore privesc riscurile inflationiste drept temporare", afirma Cazacu.Vesti bune pentru RomaniaEste de urmarit cu atentie segmentul materiilor prime in perioada urmatoare (1-2 trimestre).Fara o ajustare corectiva vizibila de doua cifre a marfurilor principale, consumatorii pot resimti, in cele din urma, un cost sporit al bunurilor esentiale. In privinta sectorului agricol, local, acesta se profileaza ca un castigator al tendintelor curente, orientate de asemenea favorabil pe termen scurt.Pentru PIB-ul Romaniei ar putea fi o veste buna. Retinem totusi ca, in special in agricultura, estimarile sunt supuse unor masive incertitudini date de variabilele numeroase implicate, de la vreme si factori naturali pana la ritmul pietelor internationale.