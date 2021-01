Ministrul Muncii: Alocatiile vor intra de la 1 februarie majorate. Vom vedea in Parlament daca se mentine si a doua transa de 20 la suta

"Alocatiile vor intra de la 1 februarie, adica de saptamana viitoare, majorate cu 20 la suta. Pentru calendarul de majorare a alocatiilor avem o lege in Parlament si vom vedea in Parlament daca se mentine si a doua transa de 20 la suta", a afirmat Turcan, miercuri seara, la TVR.Ministrul Muncii a adaugat ca nu este aprobat inca bugetul, iar cand acesta va fi gata va putea face precizari cu privire la a doua majorare a alocatiilor copiilor.Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca legea care prevede majorarea cu 40 de procente a punctului de pensie va fi, "cel mai probabil", prorogata. Turcan anunta ca joi va emite ordinul de ministru in baza caruia se va putea face recalcularea tuturor pensiilor, in asa fel incat sa se elimine inechitatile din sistem.