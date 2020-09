Alro Slatina, primul mare consumator de energie, a primit ajutor de stat pentru sprijinirea industriei

Astfel, primul mare consumator industrial energointensiv care si-a depus dosarul in cadrul acestei scheme de ajutor de stat, ALRO Slatina, a beneficiat de plata a aproximativ 243 de milioane de lei."Am promis in perioada situatiei de urgenta ca voi face tot ce este posibil pentru a ajuta si pentru a sprijini industria romaneasca sa-si pastreze competitivitatea, atat in contextul pandemiei de coronavirus, cat si in contextul complicat al unei piete globale tot mai solicitante. Iata ca astazi se vad roadele masurilor luate de Guvernul Romaniei si promisiunea pe care am facut-o incepe sa fie indeplinita. Primul mare consumator industrial energointensiv a beneficiat deja de plata a circa 243 de milioane de lei, iar in perioada care vine vor fi solutionate, si platite, dosarele urmatorilor mari consumatori. Ordonanta pe care am aprobat-o in luna mai permite sustinerea a 15 ramuri din industria Romaniei", a declarat ministrul de resort, Virgil Popescu Potrivit acestuia, este vorba despre producatori care au angajati direct si pe orizontala economiei peste 100.000 de angajati."Am reusit sa evitam riscul urias de relocare si am reusit sa aducem din nou, pentru prima data in ultimii 10 ani, competitivitatea in industria romaneasca. Putem spune, fara sa exageram, ca am salvat industria romaneasca, mai ales dupa ce masurile luate in anii trecuti au dus la marirea pretului energiei electrice, deci au pus in pericol locurile de munca ale acestor salariati", a sustinut Popescu.Guvernul a implementat o schema de ajutor de stat sub forma de subventie directa, pentru consumatorii energointensivi pentru compensarea costurilor cu emisiile de gaze, transferate in pretul electricitatii, dupa modelul aplicat in alte State Membre.Ca urmare a indeplinirii procedurii de notificare si analizarii de catre Comisie a masurii aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2019, schema de ajutor de stat a fost autorizata de forul comunitar in data de 8 mai 2020. Totodata, ulterior autorizarii schemei de ajutor de stat de catre Comisia Europeana a fost necesara modificarea OUG nr. 81/2019, astfel incat prevederile acesteia sa fie in concordanta cu Decizia Comisiei Europene nr. C (2020) 3146 final din 8.05.2020.Masurile propuse prin Ordonanta de Urgenta aprobata in luna mai permit pastrarea competitivitatii firmelor din Romania in raport cu ceilalti competitori din spatiul european si din afara acestuia. Masura contribuie astfel la mentinerea competitivitatii produselor din sectoarele energointensive si permite pastrarea competitivitatii intreprinderilor atat in raport cu ceilalti competitori din afara spatiului european, care nu au instituit o schema de comercializare ETS, cat si in raport cu ceilalti competitori din Statele Membre ale Uniunii Europene, care au acordat deja astfel de masuri financiare marilor consumatori de energie.De asemenea, schema contribuie la prevenirea efectului social negativ provocat de restrangerea activitatii industriale din cauza pierderilor de competitivitate, in urma cresterii pretului energiei electrice, adica pastrarea celor aproximativ 200.000 de locuri de munca directe si indirecte din industriile afectate.Totodata, se elimina riscul de relocare cu efect imediat in mentinerea gradului de ocupare a fortei de munca, limitarea somajului, pastrarea fortei de munca cu grad inalt de calificare in sectoarele industriale respective.