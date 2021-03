Amazon mai deschide 3 birouri in Romania si angajeaza 500 de oameni

"Compania se pregateste sa adauge pana la finalul anului inca 500 de roluri permanente disponibile in birourile sale din tara si intentioneaza sa deschida un nou birou in Timisoara si altele doua in Iasi. Biroul din Timisoara, planificat sa se deschida in trimestrul al doilea al anului (T2/2021), se va concentra pe linia Amazon Devices, ce va include si dispozitivele de securitate Ring, si va fi locul unde se vor dezvolta si lansa produse si servicii inovatoare", a anuntat compania.Biroul nou din Iasi se va deschide spre finalul anului in campusul actual si va fi primul care va gazdui departamentul Retail Business Support - cel care se asigura ca produsele Amazon si disponibilitatea lor sunt optimizate pentru clienti si, in acelasi timp, sprijina partenerii de vanzari si echipele dedicate categoriilor de produse. In 2023, Amazon se va muta in Palas Campus din Iasi, unde intreaga echipa locala va fi consolidata.Recrutarea pentru Bucuresti si Iasi este in derulare, iar cei interesati sunt invitati sa acceseze pagina romania.amazon.com Toti candidatii selectati vor primi pachete salariale atractive si beneficii extinse, inclusiv asigurare de sanatate privata si asigurare de viata, precizeaza compania."Noile birouri vin cu multe oportunitati pentru profesionistii din domeniile software si operatiuni, care vor avea sansa sa inoveze si sa imbunatateasca produsele si serviciile noastre ce sprijina clientii Amazon din intreaga lume", a declarat Octavian Tanase, general manager, Amazon Romania.Amazon a deschis primul birou din Romania in 2005 si a investit peste 100 milioane de euro, dezvoltand tehnologii de ultima generatie.