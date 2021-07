Amenda astronomica pentru Google, acuzata de incalcarea drepturilor de copyright in Franta

Google, o divizie a grupului Alphabet Inc., a ignorat o decizie din luna aprilie 2020 prin care i se cerea sa negocieze "cu buna credinta" cu editorii de presa si agentiile de stiri pentru a afisa parti din articolele lor pe serviciul Google News. Sanctiunea de 500 milioane de euro ia in calcul gravitatea exceptionala a incalcarilor observate precum si faptul ca atitudinea Google a condus la noi intarzieri in aplicarea legii", a declarat presedintele Autoritatii pentru concurenta din Franta, Isabelle de Silva. Aceasta a adaugat ca este vorba despre cea mai mare amenda acordata pana acum de Autoritatea pentru concurenta din Franta pentru nerespectarea uneia dintre deciziile sale. Gigantul american are acum la dispozitie doua luni pentru a veni cu propuneri pentru a despagubi editorii si agentiile de presa pentru utilizarea continutului lor, in caz contrar fiind pasibil de o amenda de pana la 900.000 de euro pentru fiecare zi de intarziere.Disputa dintre Google si proprietarii de ziare si agentiile de presa este una de durata. Editorii europeni cer de peste un deceniu organismelor de reglementare sa contracareze puterea Google, care i-a permis sa atraga venituri din publicitate in valoare de miliarde de euro. In anul 2019 au fost inregistrate plangeri in Franta de catre grupuri reprezentand ziare si reviste precum si agentia de presa France-Presse.