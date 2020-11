ANAF va implementa un sistem prin care poate depista mai repede contribuabilii incorecti

Companiile vad numai beneficii in acest sistem

SAF-T reprezinta un set de raportari periodice de informatii, intr-un format predefinit, pe baza informatiilor din evidentele contribuabililor, din aria impozitelor directe si celor indirecte aplicabile la nivelul persoanelor juridice. Pentru ca informatia este standardizata, vor fi cerute aceleasi date, in acelasi format, care vor putea fi citite foarte usor de catre autoritatea fiscala.47% dintre respondentii care au participat la sondajul PwC Romania se asteapta ca perioada de derulare a inspectiei fiscale sa scada, iar gradul de colectare a taxelor sa creasca.Raportul SAF-T, fisierul standard de raportare, ar urma sa fie implementat anul viitor, fiind in prima etapa un program pilot pentru marii contribuabili. Ulterior, noul format de raportare ar trebui sa devina obligatoriu pentru toate companiile inregistrate in scopuri de TVA.76% dintre companii cred ca timpul necesar conformarii fiscale se va reduce, 34% se asteapta la diminuarea potentialelor erori umane aparute in procesul de conformare fiscala si 23% la generalizarea rambursarilor de TVA cu control ulterior.In ceea ce priveste costurile, 90% dintre companii estimeaza ca vor avea costuri aditionale cu adaptarea sistemului de contabilitate, 50% cu adaptarea altor sisteme IT si 29% costuri suplimentare cu resursa umana. Sondajul a fost realizat in randul a 64 de companii din diverse domenii de activitate si a inclus mai multe variante de raspuns pentru fiecare intrebare."Infrastructura ANAF nu este inca pregatita sa faca fata noilor provocari ceea ce ingreuneaza intregul proces de colectare a taxelor si genereaza riscuri de neincasare. Aceasta situatie are un impact cu atat mai mare in contextul actual in care veniturile fiscale sunt volatile, costurile si cheltuielile din cauza crizei sanitare cresc. Din aceste motive, ne intrebam ce se va intampla: vom vedea o crestere a taxelor sau o imbunatatire a colectarii si o reducere a evaziunii fiscale. Consideram ca raspunsul ar trebui sa fie ameliorarea colectarii taxelor existente, iar implementarea SAF-T, care ar urma sa aiba loc anul viitor, ar fi o parghie eficienta in aceasta directie", este de parere Daniel Anghel, Partener si Liderul Departamentului de Servicii Fiscale si Juridice, PwC Romania.SAF-T a fost deja implementat cu rezultate bune in colectare de mai multe state: Portugalia, Polonia, Lituania, Norvegia, Franta, Austria, Luxemburg si Spania."Un exemplu de succes este cel al Poloniei care s-a bazat pe trei piloni: legislatie moderna, administrare fiscala eficienta si o colaborare stransa cu mediul de afaceri. Dupa un lung sir de consultari, Polonia a implementat sapte structuri de date care trebuie transmise de catre contribuabili pe format SAF-T: inregistrari contabile, extrase de cont, inventar, jurnale de TVA, facturi, contul de profit si pierdere din perspectiva fiscala si evidenta veniturilor. Doar jurnalele de TVA trebuie depuse lunar, in timp ce celelalte sunt transmise doar la solicitarea expresa a autoritatilor fiscale. Obligatia de conformare cu SAF-T le revine tuturor companiilor inregistrate in scopuri de TVA in Polonia", a aratat Anca Macovei, Senior Tax Manager PwC Romania.Spre deosebire de Polonia, in Lituania companiile trebuie sa depuna informatiile doar la cererea autoritatilor, iar bancile si celelalte companii care activeaza in sectorul serviciilor financiare nu trebuie sa raporteze prin SAF-T."SAF-T a fost conceput de OECD ca un standard minim de schimb de informatii intre autoritatile fiscale si contribuabili, oferind avantaje ambelor parti, in sensul in care se va usura procesul de identificare a comportamentelor abuzive si va creste rapiditatea derularii inspectiilor fiscale. Chiar daca nu stim care va fi decizia ANAF privind modul de implementare a SAF-T, sunt cateva lucruri pe care companiile le pot face inainte, avand ca exemplu ce s-a intamplat in celelalte state. Fiind vorba despre o solutie informatica, trebuie vazut in primul rand ce date se gasesc in acest moment in sistemele informatice (ex. ERP), pentru a putea actiona in momentul in care standardul romanesc al SAF-T va fi publicat. Un ghid in acest sens poate fi schema de date a OECD", a spus Bogdan Matei , Tax Manager PwC Romania.Expertii Pwc Romania cred ca punctele slabe ale implementarii SAF-T sunt costurile initiale mari de implementare pentru contribuabili si pentru administratia fiscala si schimbarea legislatiei. Punctele forte vizeaza eficientizarea inspectiilor fiscale, uniformizarea abordarii in cadrul inspectiilor fiscale, minimizarea erorilor umane la nivel de date.Obstacole pot fi analiza ineficienta sau raportari eronate daca structura SAF-T este neclara, in timp ce oportunitatile sunt cresterea colectarii taxelor, transmiterea facila a datelor, generalizarea rambursarilor TVA cu control ulterior, conformarea mai usoara, proceduri transparente care sa elimine inechitatile, competitia loiala in randul contribuabililor.