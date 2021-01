ANAF va avea acces la toate conturile romanilor, incepand de luni. Ce informatii va putea verifica

La ce informatii va avea acces ANAF:

Bancile si institutiile care au conturi financiare pentru companii si persoane fizice sunt obligate sa trimita catre Fisc toate informatiile financiare legate de miscarea conturilor persoanelor fizice si ale companiilor, potrivit Rador, citat in stirileprotv.ro Prin acest registru se incearca prevenirea si combaterea spalarii banilor, in conformitate cu o directiva europeana."In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica au obligatia de a transmite organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entitati fara personalitate juridica care au deschise conturi la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si celelalte informatii prevazute la art. 61 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, privitoare la identitatea persoanelor si la numarul IBAN", se arata in art VIII, alin (1) al OUG 111/2020", a transmis ANAF intr-un comunicat, in luna decembrie.a) pentru titularul de cont-client, persoanele care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise si orice persoana care pretinde ca actioneaza in numele clientului: numele, insotit de celelalte date de identificare;b) pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, insotit de celelalte date de identificare;c) pentru contul bancar sau de plati: numarul IBAN si data deschiderii si inchiderii contului;d) pentru casetele de valori: numele concesionarului, insotit de celelalte date de identificare si durata perioadei de concesionare.Informatiile sunt pastrate pentru o perioada de 10 ani de la incetarea relatiei de afaceri dintre banci si clienti.