Analisti internationali: Masurile de austeritate din Romania ar putea adanci recesiunea

Romania ar putea fi nevoita sa adopte masuri de austeritate, care ar putea adanci tara in recesiune, potrivit analistilor de Economist Intelligence Unit (EIU).

Cu toate acestea, compania de cercetare in domeniul economiei a mentinut estimarea pentru cresterea economica a Romaniei la 1 la suta, relateaza Ziarul Financiar.

Potrivit analistilor EIU, economia Romaniei va fi sustinuta de stabilitatea economica regasita dupa alegerile de la sfarsitul anului trecut.

In ceea ce priveste regiunea formata din Romania, Bulgaria, Croatia si Serbia, estimarea de crestere economica este de 0,8 procente, in acest an.

In plus, analistii cred ca zona ramane vulnerabila crizelor economice, luand in considerare si problemele din plan international.

Ads