Analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in 2021: Cat va scadea leul si va creste somajul

orizontul de 6 luni este de 4,9180

Ziare.

com

"In cadrul sondajului pentru luna aprilie 2020, au fost adaugate si patru intrebari suplimentare, cu privire la:- impactul economic al coronavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (37,2%) anticipand ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul I al anului 2021;bugetului de stat anticipat pentru 2020: valoarea medie a anticipatiilor este- evolutia, in termeni reali, ain 2020: valoarea medie a anticipatiilor estela finalul anului 2020: valoarea medie a anticipatiilor este", se arata intr-un comunicat al Asociatiei CFA Romania, remis marti.In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9710.Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (mai 2021/mai 2020) a inregistrat o valoare medie de 3,37%."Sunt de remarcat anticipatiile de majorare a primei de risc a Romaniei, aproximativ 77% dintre participanti prevazand o crestere a pretului CDS cu scadenta de 5 ani.De asemenea, peste 65% dintre participanti considera preturile proprietatilor imobiliare din marile orase ca fiind supraevaluate", se mai arata in comunicatul citat.In luna aprilie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Society Romania a crescut fata de luna anterioara cu 11,6 puncte pana la valoarea de 32,4 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 14,2 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat in special componentei de anticipatii a Indicatorului.Astfel, Indicatorul conditiilor curente a crescut, fata de luna anterioara cu 1,4 puncte, pana la valoarea de 14,6 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a scazut cu 45,3 puncte). Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 16,6 puncte pana la valoarea de 41,3 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 1,4 puncte).Indicatorul de Incredere Macroeconomica a fost lansat de catre Asociatia CFA Romania in luna mai 2011 si reprezinta un indicator prin intermediul caruia organizatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.De asemenea, sondajul in baza caruia este calculat Indicatorul include si intrebari referitoare la evaluarea conditiilor curente macroeconomice.