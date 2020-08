ANALIZA Cine sunt castigatorii si pierzatorii, in urma pandemiei, in Romania si in lume, in urmatoarele 6-12 luni

Vom evita mai mult aglomeratia

Producatorii de PC-uri, laptop-uri si echipamente de birou au inregistrat salturi masive ale cererii

Cum se schimbam stilul de viata

Cum vom calatori

Fitness, acasa

Sute de milioane au parasit biroul

Mai multi bani pentru angajati

"Titlurile companiilor care au permis lucrul la distanta, mai ales prin intalniri video si schimb de documente in mod profesional au avut de castigat in mod spectaculos. Dupa reusita Zoom, companii precum Microsoft (Teams, sau divizia Skype) sau Google (Hangouts) au dezvoltat si imbunatatit propriile produse. Zoom, evaluata la 68.04 dolari la finele anului, a inchis marti 25 august la nivelul de 290.44 dolari, de 4.3 ori mai mult. Microsoft a castigat aproape o treime in acelasi interval, adaugand sute de miliarde de dolari la capitalizare si atingand peste 1.6 trilioane dolari pe bursa, iar Alphabet a avansat cu doar 16% pe perioada similara. O parte din venituri au fost afectate puternic de scaderea interesului pentru publicitate in turism, transport si unele bunuri si servicii. O performanta buna a inregistrat, justificabil, TeamViewer, firma care ofera servicii de acces la distanta ale calculatoarelor si resurselor IT: un avans de aproape 50% anul acesta", este de parere Clausiu Cazacu, consulting strategist XTB Romania.In perspectiva urmatoarelor 6 luni - 1 an, chiar si dupa trecerea pandemiei o serie de angajati vor prefera sa lucreze macar in parte de acasa. Firmele vor vedea de asemenea avantajul unui astfel de mod de functionare hibrid, prin perspectiva costurilor si satisfactiei angajatilor. Evaluarile titlurilor listate in domeniu sunt totusi foarte ridicate, din perspectiva multiplilor de evaluare. Este astfel posibila o ajustare inainte de o reluare a unei tendinte favorabile.Evitarea aglomeratiei din magazinele fizice si a deplasarilor, in beneficiul gigantilor specializati pe comertul online sau a diviziilor online ale celor traditionali. Amazon a fost marele castigator (+76% anul acesta pana la inchiderea de pe 25 august), dar e de notat avansul spectaculos al vanzarilor online Walmart sau Target in SUA potrivit raportarilor recente. In trimestrul al doilea, Walmart a avut o crestere a veniturilor de 5.6% agregat fata de trimestrul 2 din anul precedent, iar Target de 25%, cresteri posibile doar cu largul sprijin al segmentului online."Perspectiva noastra ar fi ca magazinele clasice tip brick and mortar vor avea probabil parte de o revansa partiala, dar noul echilibru va arata oricum mai favorabil mediului digital fata de anii anteriori", mai spune acesta.Aspectul este favorabil procesatorilor de plati (atat cei clasici de tip Visa sau Mastercard cat si Square, PayPal sau Shopify), retailerilor care migreaza favorabil spre digital si bineinteles, Amazon.Tendinta a fost vizibila si in Romania, cu o deplasare majora inspre achizitiile online. Unele segmente precum electronicele si calculatoarele au fost preferate, atat la nivel local cat si international, in detrimentul segmentului de cosmetice, imbracaminte, incaltaminte si accesorii si bunuri de folosinta indelungata.Tendinta de migrare spre mediul online va favoriza acele companii care vor dezvolta tehnologie si pentru digitalizarea firmelor mici si medii, greu incercate in aceasta perioada. Pe langa gigantii din tehnologie, este loc semnificativ pentru nou-intrati, startup-uri sau firme de nisa, pentru dezvoltarea de produse adresabile segmentului mic si mijlociu."Revenind din scaderile primaverii, volumele de unitati livrate fiind cu 2.8% potrivit unui studiu Gartner decat in trim. II din 2019. Tendinta pozitiva va continua, cel mai probabil, in ritmuri relativ mai scazute in trimestrele urmatoare, insa totusi peste cele din anii anteriori. Fondurile economisite prin reducerea unor cheltuieli au fost redirijateinclusiv spre echipamente de lucru sau gaming. Acer si Asus au avut cresteri de vanzari de peste 20%. Segmentul sufera insa de pe urma unei competitii ridicate, iar performantele sunt inegale: actiunile HP, Acer si Lenovo sunt pe minus anul acesta, in timp ce Dell si Asus au fost castigate, un salt de peste doua cifre inregistrand doar Dell", afirma Claudiu Cazacu.Lucrul de la distanta a adus o crestere importanta pentru domeniul cloud, segment major al Amazon, Google si Microsoft."O parte din cresterea accelerata a deschis totusi ochii unor companii in privinta facturilor ridicate. Concurenta ridicata dintre gigantii de cloud (intre care se poate profila si Alibaba) se va adauga eforturilor firmelor mari de dezvoltare a unor solutii hibride. Profiturile aduse mai repede "din viitor" in buzunarele actionarilor anul acesta ar putea pre-anunta o crestere mai lenta anul viitor, ca efect al motivelor prezentate anterior si al stachetei deja inalte", spune Cazacu.Cu atat de multa informatie care circula, este stocata sau procesata online, nevoia de securitate informatica va creste. Afacerile companiilor din domeniu ar putea cunoaste o perioada foarte buna in urmatoarele trimestre. Fortinet, Palo Alto Networks, CrowdStrike sau Splunk, CloudFlare si chiar diviziile specifice ale Cisco si Broadcom ar putea vedea interes (si venituri) in crestere. Este o veste buna si pentru producatorii de antivirusi, majoritatea nefiind insa listati la bursa, o sansa pentru Bitdefender (nelistata, vazuta de catre Techradar drept cea mai buna solutie de antivirus), dar si Symantec (cotata) sau McAfee (de asemenea, nelistata).Atractivitatea birourilor si a spatiilor aglomerate din centrul oraselor a scazut, in timp ce utilizarea intensiva a transportului auto adauga presiunea timpului petrecut in trafic. Pentru cei care vor avea deschisa optiunea lucrului de la distanta, fenomenul de migrare spre suburbii, cartiere mai linistite sau chiar destinatii mai indepartate, mai aproape de natura, spre orase mici sau mediul rural va continua intr-o forma accentuata, fiind de mare impact, in timp (orizont de 1 an si peste) in piata imobiliara. Apetitul pentru ETF-urile din domeniul de birouri si chiar spatii comerciale, limitat in termeni relativi, nu va fi totusi dramatic afectat, investitorii fiind in continuare in cautare de active "reale" si avand o anume inertie in evaluare. Trenduri noi ar putea aparea in preferintele regionale pentru imobile, cu accent pe calitatea si costul vietii. Volumul amplu de amenajari si imbunatatiri necesare, in SUA, Vestul Europei si tangential si in Romania va ajuta operatorii de magazine de bricolaj si constructii.Mancare si stil de viata: pentru o perioada, probabil de cateva luni, fenomenele recente vor continua, cu un interes ridicat atat pentru comenzile online cat si pentru unele mancaruri gatite acasa. Painea, cafeaua, mancarea sanatoasa si suplimentele pentru imunitate au inregistrat cresteri notabile ale interesului potrivit clasamentului Google Search (SUA). Pentru unii consumatori alimentele de tip fast-food au fost o varianta de "indulcire" a stresului perioadei. Vanzarile de alcool cunosc un profil regional foarte diferit. Diageo, producator de bauturi alcoolice listat la Londra a pierdut aproape 20% anul acesta. Scaderea consumului la nivel global nu a putut fi oprita de vanzarile bune din America de Nord. O atentie mai ridicata o vor avea in perioada urmatoare producatorii de alimente bio, suplimente naturale si pentru imunitate si chiar segmentul vegan, pe masura ce stilul de viata sanatos dobandeste noi adepti.Calatorii: ridicarea definitiva a restrictiilor va aduce o revenire majora a sectorului turistic si hotelier, insa pentru unele nume mari din domeniu costul perioadei va atarna greu in bilant pentru o perioada, situatia pentru jucatorii medii si mici fiind in general si mai dificila. Zonele mai retrase, mai putin aglomerate, apropiate de natura vor avea de castigat in detrimentul destinatiilor pur urbane. Transportul aerian pe distante foarte lungi va ramane probabil inca o perioada de ordinul mai multor ani la niveluri sensibil sub cele de varf, din moment ce inclusiv o parte a turismului de afaceri va fi inlocuit cu tele-conferinte si apeluri video. Sectorul liniilor aeriene ramane pentru o vreme rezervat celor foarte curajosi, desi "supravietuitorii" perioadei vor culege in cele din urma roadele unor cote de piata imbunatatite.Cererea pentru produse de fitness, wellness si sanatate poate continua sa genereze castigatori. Vanzarile de biciclete au cunoscut un salt important vara aceasta. In Marea Britanie, in perioada aprilie - iunie saltul a fost de 63% pentru toata piata, segmentul accesibil (400-1000 de lire) a avut cea mai aprinsa crestere, in afara de bicicletele electrice, 150%.Fenomenul a fost incurajat de politicile locale si guvernamentale, iar trendul are sanse sa continue la nivel european si asiatic. Actiunile Shimano, faimos furnizor de componente pentru biciclete, listat in Japonia, au crescut cu aproximativ 30% anul acesta. In SUA, Nautilus, producator de echipamente de fitness se afla in dificultati financiare serioase anul trecut, insa revirimentul afacerilor a sustinut o crestere spectaculoasa de 575% a actiunilor.Peloton, care ofera biciclete pentru antrenament si servicii pentru antrenamente de acasa a avansat cu 125%, aratand interes din partea investitorilor chiar si fara a oferi profit in ultimul an. Acolo unde salturile au fost foarte ridicate procentual, riscul unor ajustari proportionale este de luat in calcul, in special atunci cand tratamentul sau vaccinul va deveni o certitudine. O continuare a trendului pro-miscare si viata sanatoasa ar fi totusi probabila pe un orizont de un an si chiar dincolo de acesta, aducand interes sporit asupra actiunilor din domeniu.In martie, sute de milioane de angajati la nivel global au parasit biroul cu gandul ca trebuie sa isi amenajeze un spatiu de lucru in casa, dar crezand ca vor reveni in cateva saptamani. Pe masura ce pandemia a inceput sa se extinda si s-a dovedit a fi mai persistenta decat se prognoza anterior, saptamanile s-au transformat in luni."Pana in vara, marile companii de tehnologie erau in mod oficial "in concurenta" pentru a anunta "cea mai intarziata" revenire la birou. In primul rand, Facebook si Google si-au prelungit activitatea de la distanta pana la sfarsitul anului. Twitter si Square au dus subiectul si mai departe, afirmand ca angajatii ar putea alege sa lucreze de acasa "pentru totdeauna". De curand, Facebook, Google si multe alte companii au extins aceasta optiune pana in 2021", spune Radu Puiu.La aproape sase luni dupa ce virusul a schimbat total imaginea pietei de munca, companiile mari incearca sa modifice beneficiile punctuale precum oferirea unui program ajustabil sau o comanda gratuita de mancare in beneficii mai sustinute si solide, care sa sustina angajatii care isi desfasoara activitatea acasa si pentru a stimula moralul echipei.Compensatiile monetare par sa fie o modalitate populara prin care firmele incearca sa ii ajute pe angajati sa faca tranzitia. La inceputul primaverii, multe organizatii au furnizat angajatilor bugete pentru a cumpara echipamente noi pentru birou. Google le-a transmis angajatilor ca pot cheltui cel mult 1.000 de dolari pe echipamente pentru a-si organiza un spatiu potrivit pentru desfasurarea muncii de la distanta. Miscarea a urmat anunturilor anterioare conform carora lucratorii, care au discutat despre lipsa beneficiilor oferite in campus, nu au posibilitatea de a beneficia de mese si gustari gratuite sau sa redirectioneze bugetele neutilizate din evenimente anulate pentru uz individual, cum ar fi abonamentele la sali de fitness sau pentru gesturi caritabile.Aceste decizii ar putea impulsiona achizitiile de componente hardware pentru finalizarea sau completarea biroului de acasa. Astfel, printre principalii castigatori s-ar putea numara Apple . Necesitatea oamenilor de a utiliza tehnologia pentru a sustine activitatea de zi cu zi (lucrul, petrecerea timpului liber sau invatatul de la distanta) are potentialul de a impulsiona vanzarile iPad-urilor si Mac-urilor. Vanzarile de iPad-uri ale companiei au crescut cu 31%, iar categoria "Alte produse", care include produse precum AirPods si Apple Watch, a crescut cu 17% fata de trimestrul al treilea al anului trecut. De asemenea, veniturile aduse de vanzarea de laptopuri a crescut cu aproape 18% fata de aceasta perioada a anului trecut.Intr-un astfel de scenariu, caracterizat printr-un nivel ridicat de incertitudine, antreprenorii vin cu noi solutii care sa le permita continuarea activitatii. In pofida optimismului cu privire la faptul ca birourile vor continua sa aiba cautare, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata imobiliara din Romania, propune o idee interesanta. Astfel, aduce in discutie termenul de "co-living". Acesta presupune transformarea uneia dintre cladirile sale de birouri in spatii rezidentiale. Ramane de vazut daca o astfel de idee va castiga tractiune. Un lucru e clar insa: in ciuda crizei mondiale, oamenii au continuat sa se afle in cautarea de noi locuinte, care sa raspunda noilor nevoi subliniate de realitatea actuala, printre care se afla si necesitatea unei locuinte mai spatioase. Aceasta afirmatie este sprijinita de faptul ca datele referitoare la cererile de obtinere a unui credit ipotecar pentru luna august au aratat o crestere de 33% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in SUA.