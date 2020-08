ANALIZA Impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul II al anului 2021

* durata impactului economic al coronavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (peste 69%) anticipeaza ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul II al anului 2021;

Doua scenarii pentru revenirea economica

Deprecierea monedei nationale nu va trece de 5 lei pentru un euro

Deficitul bugetar anticipat pentru anul in curs este de 8,3% iar declinul economiei la 4,4%. Pentru rata somajului, valoarea medie a anticipatiilor este 7%.Legat de impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale rezultatele pentru luna iulie 2020 releva:In ceea ce priveste modul de revenire al economiei, s-au desprins doua opinii majoritare, ambele cu un procent de 31%, si anume, revenirea in W (avand in vedere revenirea crizei medicale) si revenirea de forma unui semn "radical" adica se va recupera rapid o parte din scaderea economica, iar recuperarea celeilalte parti va fi lenta.Ce mai mare parte a respondentilor, 59%, considera ca modificarile de comportament in ceea ce priveste consumul sau calatoriile vor fi de lunga durata (de ordinul anilor).Totodata, 44% dintre respondenti considera ca impactul asupra anumitor sectoare economice va fi de lunga durata (de ordinul anilor), in timp ce 33% considera ca impactul asupra altor sectoare va fi permanent.Pentru iesirea din criza , analistii economici au mentionat printre solutii investitii in infrastructura , educatie si sanatate, investitii in tehnologie si digitalizare, in special digitalizarea serviciilor publice, o mai buna absorbtie a fondurilor europene si imbunatatirea eficientei parteneriatelor public-private.In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 95% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9022, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9582 (in conditiile in care anticipatiile individuale au variat intre 4,8500 si 5,1500).Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (august 2021/august 2020) a inregistrat o valoare medie de 2,70%.