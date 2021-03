ANALIZA Metrorex, fratele cu obezitate morbida al metroului londonez: de doua ori mai multi angajati la o retea de cinci ori mai mica

Expertul in transporturi Mihai Craciun, analizeaza pentru contributors.ro modul in care functineaza metroul din Bucuresti in comparatie cu cel din Londra.In 1975, anul in care au demearat lucrarile la metroul bucurestean, Londra avea deja 11 magistrale construite incepand de la mijlocul epocii victoriene si insumand 402 km. Tehnologia rudimentara a acelor vremuri a facut ca unele magistrale sa fie construite la dimensiuni mult mai mici fata de standardele actuale, in consecinta, garniturile care circula si astazi la Londra pot transporta un numar mai redus de calatori fata de "generoasele" magistrale bucurestene.Bucurestiul are doar 76 kilometri de tuneluri, cu un diametru de 5,7 metri si 63 de statii, construite dupa standarde moderne, care permit circulatia unor garnituri de dimensiuni mari."Si cu toate acestea, in vreme ce metroul londonez asigura 1.35 miliarde de calatorii anual, metroul bucurestean abia asigura 178 milioane de calatorii anual. Adica desi reteaua bucuresteana este mai moderna si de capacitatea constructiva mult mai mare, metroul bucurestean este cu pana la 43% mai ineficient decat cel londonez.", concluzioneaza expertul Mihai Craciun.Multe din revendicarile sindicalistilor de la Bucuresti erau legate de lipsa personalului, metroul avand, in opinia lor, un deficit de 1000 de angajati. In realitate, daca raportam numarul de angajati la numarul de kilometri ai retelei de metrou, constatam ca la Londra sunt 46 angajati/km, in timp ce la Bucuresti sunt 82, adica aproape dublu!Acelasi raport il intalnim si la numarul de mecanici angajati, raportati la numarul de trenuri: 5,0 la Londra vs. 8,9 la Bucuresti.Si la capitolul "parametri financiari" lucrurile stau mult mai bine la Londra, unde societatea care administreaza metroul are un profit operational de 49%, in timp ce la Bucuresti, bugetul Metrorex inregistreaza o "gaura" anuala de 63%.In privinta salariilor, daca le raportam la venitul minim din fiecare tara, Metrorex plateste salarii de 5,8 ori mai mari, in timp ce angajatii metroului londonez au salariile de 3,5 ori mai mari. Daca analizam proportional, putem concluziona ca un salariat de la metroul bucurestean are un venit cu 66% mai mare in comparatie cu omologul sau londonez.Nu in ultimul rand, trebuie precizat ca toti acesti parametri sunt si o consecinta a formei in care sunt administrate cele doua retele de metrou: in timp ce la Londra metroul se afla in subordinea autoritatilor locale metropolitane, la noi, societatea Metrorex este administrata de Ministerul Transporturilor.