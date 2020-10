Estimari dramatice privind efectele "valului 2" in Romania: "Am putea avea peste 500.000 de someri si 300.000 de firme in insolventa sau faliment pana in 2021"

"Un numar de peste 500.000 de someri si mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolventa sau faliment in perioada urmatoare arata unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, in conditiile in care impactul economic al COVID-19 pentru companii si angajati va fi foarte puternic, iar efectele se vor resimti abia incepand de anul viitor", potrivit REI Finance Advisors, companie de consultanta specializate in atragerea de fonduri europene si ajutoare de stat pentru companii cu activitate pe piata din Romania.Reprezentantii companiei spun ca o solutie pentru depasirea acestui impas economic ar putea fi accesarea de fonduri nerambursabile, cu sprijin european sau de la Guvernul Romaniei, existand inclusiv proiecte menite sa sprijine companii care au inregistrat pierderi si se confrunta in continuare cu probleme financiare.Potrivit datelor oficiale, Romania a atras pana la 28 august 2020 un total de 12,8 miliarde euro, reprezentand 42,3% din totalul alocarii pentru tara noastra, in programul de finantare europeana 2014-2020, cu un buget total de peste 460 miliarde euro, mult sub nivelul celorlalte state membre UE.Potrivit Comisiei Europene (CE), Romania ar fi putut beneficia in perioada 2014-2020 de un buget de peste 36,7 miliarde euro fonduri nerambursabile, fiind a sasea tara din UE cu cel mai generos buget destinat investitiilor europene. Polonia a fost tara cu cea mai mare alocare europeana, de peste 86 miliarde euro.Granturile pentru capital de lucru, prin OUG 130/2020, cunoscuta si sub denumirea generica de Masura 2, reprezinta o adevarata gura de oxigen pentru foarte multe companii, spun analistii."Hotelurile, restaurantele (industria HoReCa), companiile de transport sau editurile, domenii puternic afectate de criza COVID, trebuie sa depuna proiectele pe 22 octombrie, incepand cu orele 10.00, in primele 10-20 minute de la deschidere, intrucat exista riscul sa se epuizeze fondurile foarte repede, avand in vedere alocarea de doar 350 milioane euro", a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.Granturile pentru investitii, cunoscute si sub denumirea de Masura 3, beneficiaza de o alocare de 550 milioane euro si are, in sfarsit, o grila de punctaj aprobata, astfel ca o companie poate sti daca intruneste punctajul maxim si poate, astfel, pregati proiectul pentru a-l depune in noiembrie.Grantul minim este de 50.000 euro, iar cel maxim de 200.000 euro."Pentru ca o companie sa acceseze grantul maxim si sa obtina 100 puncte ar trebui sa fi avut profit din exploatare de 67.000 euro / 2019, sa cofinanteze cu 35,1% pe tara si 45,1% pe Bucuresti-Ilfov, RIR< 5, iar codul CAEN al activitatii sa aiba sold negativ in balanta comerciala a Romaniei", a adaugat Roxana Mircea.Foarte asteptata este axa de finantare destinata digitalizarii companiilor, proces indispensabil in contextul actual, cu o alocare de 150 milioane euro.Pentru aceasta axa a fost publicat ghidul consultativ, cu sanse foarte mari ca in decembrie-ianuarie sa se deschida sesiunea.Pentru companiile care au inregistrat pierderi in anul 2019 sau estimeaza o scadere a veniturilor in acest an ori planuiesc proiecte de investitii de minimum 1 milion de euro in urmatorii 8 ani, axa de finantare prin HG 807/2014 ofera acces la fonduri nerambursabile de minimum 500.000 euro, maximum 37,5 milioane euro, cu o alocare de 10% in Bucuresti, 35% in Ilfov si 50% in restul tarii."In cazul HG 807/2014 sunt eligibile atat start-up-uri cat si IMM sau companii mari, fiind incluse si costuri reprezentand construirea de hale de productie , hoteluri, spitale, unitati de prestari servicii si achizitionarea de echipamente. Investitia prin HG 807/2014 poate avea si o componenta de software de 20%. Nu sunt eligibile cheltuieli cu renovarea halei /hotelului sau achizitionarea de mobilier. Sesiunea de depunere continua, tocmai a fost prelungita si se pot emite Acorduri de finantare pana la 31 decembrie 2023, iar investitiile se pot implementa pana la 31 decembrie 2028. Proiectele sunt evaluate foarte rapid, in circa 2-3 luni, insa, oricum, companiile pot demara realizarea investitiei imediat dupa depunerea proiectului la Departamentul de Ajutor de Stat al Ministerului Finantelor Publice", a precizat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.Pentru accesarea cu succes a fondurilor nerambursabile, analistii recomanda alegerea cu atentie a unui consultant cu experienta si expertiza pe axa pe care solicitati fonduri."Solicitati contractual depunerea unui proiect corect si complet si implementarea fara corectii financiare. Echipa tehnica este la fel de importanta in cazul proiectelor cu componenta de constructii. Atentie la grila de punctaj, la alocarea financiara / posibile realocari si dimensionarea unui proiect de investitii plecand de la sursele de cofinantare. 