ANALIZA Romania NU a fost niciodata in fata Bulgariei la turism. Statistica este net in defavoarea noastra

Romania vs Bulgaria la numarul de hoteluri

Hoteluri de 2 stele in Bulgaria: 830

Hoteluri de 3 stele in Bulgaria: 950

Hoteluri de 4 stele in Bulgaria: 428

Hoteluri de 5 stele in Romania: 98

Bulgaria vs Romania la coerenta si promovare

Spre exemplu, potrivit CEIC DATA (Census and Economic Information Center), arata graficele cu veniturile pe care 200 de tari le-au inregistrat de-a lungul anilor in aproape ultimii 30 de ani.Astfel ca, daca ne uitam la Romania, in 1999, tara noastra a avut cele mai mici venituri turismul de, acestea ajungand la o valoare de 306 milioane de dolari. In schimb, Bulgaria a avut cel mai slab an al veniturilor din turismul de incoming in 1997 cand a incasat 517 milioane de dolari.Si tot dupa cifre si evolutia incasarilor, Romania, in momentul de fata, de abia ajunge la 60% din valoarea veniturilor pe care le are tara vecina de la sud.In cazul lor, cele mai slabe venituri le-au avut in 2015, cand au incasat 3,583 miliarde de dolari, in timp ce la noi cel mai bun an a fost cel din 2018, cand, dupa cum spuneam, nu am ajuns nici macar la 3,3 miliarde de dolari."Sumele acestea sunt banii pe care i-au adus in tara turistii straini care au venit in Romania. Noi am mentinut acest mit al turismului romanesc peste cel bulgaresc cu ajutorul veniturilor incasate din turismul intern. Romanii, spre deosebire de bulgari, isi petrec concediul in tara. De aceea, per total, se arata ca noi avem incasari mai mari decat ei", ne-a declarat Badulescu.La 31 iulie 2019, Romania avea 1625 de hoteluri de la 2 la 5 stele, care aveau o capacitate de minimum 5 locuri/pat, potrivit Institutului National de Statistica. Pe de alta parte, Ministerul Turismului din Bulgaria releva pe site-ul propriu ca are peste 2.300 de hoteluri din categoriile 2 pana la 5 stele.Daca veti intra de curiozitate pe site-ul ministerului de Turism al Bulgariei , veti descoperi ca autoritatile de la Sofia au un Registru National al Turismului, in care sunt trecute absolut toate unitatile de cazare nu numar de autorizatie, numar de locuri de cazare, orasul in care se afla si clasificarea acestora.Apoi, au un site separat, bulgariatravel.org , cu toate atractiile turistice in detaliu si clipuri de promovare. Site-ul fiind facut in 4 limbi (bulgara, engleza, germana si rusa). In plus au si o harta interactiva cu toate atractiile turistice pe care le puteti gasi in tara respectiva si cu informatii despre acestea.Dupa ce ati vazut site-ul Turismului Bulgariei, intrati si pe site-ul Turismului din Romania: turism.gov.ro . Va lasam sa faceti comparatie!