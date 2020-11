Anastasiu, APT: "Lucrurile se vor mai relaxa din martie-aprilie. Ne va lua 3-4 ani sa ne revenim"

Potrivit lui, industria hoteliera este in acest moment la sub 10%."Din acest punct de vedere, asteptam ca anumite hoteluri sa se inchida, cel putin temporar. Altele erau deja in pregatire de deschidere si si-au amanat deschiderea, altele au renovat si nu mai deschid, asa cum trebuiau sa o faca la inceputul lunii decembrie. Situatia este dramatica, iar mesajul nostru catre Guvern este unul de cea mai mare seriozitate. Daca lucrurile nu vor intra pe un fagas normal, vom intra pe un scenariu din care scapa cine poate", a mai spus Anastasiu.Acesta este de parere ca din martie-aprilie, lucrurile se vor mai relaxa, fie ca vorbim de imunizare sau de aparitia unui vaccin."Lucrurile vor reveni la normal, sub o forma sau alta. Cu siguranta, nu la nivelul la care am fost in 2019. Eu cred ca va dura 3-4 ani pana vom reveni la nivelul anului trecut. Vom reveni altfel, mai eficientizati, dar probabil ca multi vor disparea pana atunci. Peste tot in lume, turismul intern va fi cel care va reveni cel mai repede", a mai spus Anastasiu.