ANRE: Energia electrica se ieftineste din 1 iulie pentru aproximativ sase milioane de clienti casnici

ANRE a anuntat luni stabilirea pretului reglementat pentru energia electrica livrata si a cantitatilor de energie electrica vandute pe baza de contracte reglementate in perioada 1 iulie-31 decembrie 2020."Raportat la perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 tarifele reglementate aplicate de catre furnizorii de ultima instanta obligati (care asigura 99,9% din consumul celor aproximativ 6 milioane de clienti casnici pentru care se aplica tarife reglementate) au scazut in medie cu 1,89%", a informat ANRE.In sedinta Comitetului de reglementare al ANRE de luni, 29 iunie, au fost aprobate deciziile privind stabilirea pretului reglementat pentru energia electrica livrata si a cantitatilor de energie electrica vandute pe baza de contracte reglementate in perioada 1 iulie-31 decembrie 2020 de catre producatorii Nuclearelectrica, Hidroelectrica Petrom si Complexul Energetic Oltenia, precum si ordinele pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrica aplicate clientilor casnici in perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 de catre furnizorii de ultima instanta: CEZ Vanzare, Electrica Furnizare, E.ON Energie Romania, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Engie Romania si Tinmar Energy."Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piata interna de energie electrica, precum si ale Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de modificare a Directivei 2012/27/UE, perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 este ultima perioada de aplicare a tarifelor reglementate pentru clientii casnici si de stabilire a preturilor pentru energia electrica livrata si a cantitatilor de energie electrica vandute de producatori furnizorilor de ultima instanta pe baza de contracte reglementate", precizeaza ANRE.Astfel, incepand cu data de 1 ianuarie 2021 piata de energie electrica se liberalizeaza complet, furnizarea energiei electrice urmand a se realiza in regim concurential inclusiv pentru categoria clientilor casnici care beneficiaza in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020 de tarife reglementate. Fiecare client casnic va trebui sa isi aleaga un furnizor in functie de nevoile specifice si de ofertele concurentiale puse la dispozitie de catre acestia."Pentru a veni in sprijinul clientilor casnici in perioada urmatoare ANRE va elabora cadrul de reglementare necesar liberalizarii complete a pietei de energie electrica, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, prin care se vor stabili inclusiv obligatiile furnizorilor de ultima instanta si modalitatile de informare a clientilor casnici cu privire la liberalizarea pietei de energie electrica (prin intermediul facturilor emise, paginii de internet, prin afisare la punctele de informare etc.)", informeaza autoritatea.Pentru a da posibilitatea clientului final de a compara mai multe oferte si de a avea acces la cat mai multe informatii in vederea adoptarii unei decizii informate la momentul incheierii unui contract aferent furnizarii energiei electrice in regim concurential, ANRE a pus la dispozitie, pe pagina sa de internet, o aplicatie web denumita "Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice".Acest instrument, al carui scop este sa permita compararea preturilor de furnizare si a conditiilor oferite de furnizorii de energie electrica, inainte de a alege un anume furnizor sau o anume oferta-tip, poate fi accesat Aici sau prin descarcarea aplicatiei ANRE pe dispozitivele mobile.