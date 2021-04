Antibiotice Iasi si-a planificat investitii totale de peste 60 de milioane de euro pana in 2023. Producatorul de medicamente este detinut de Ministerul Sanatatii

Planul va fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor din 20 aprilie 2021."Din valoarea totala estimata pentru anul 2021, de 93,52 milioane lei, valoarea de 55,31 milioane lei reprezinta investitii noi, iar valoarea de 38,21 milioane lei reprezinta investitii in curs", arata planul postat pe site-ul companiei.Compania vrea sa finalizeze in acest an o noua facilitate de productie pentru fabricarea de unguente, supozitoare si ovule, proiect demarat in 2014. O alta investitie este intr-un pilot de cercetare pentru produse farmaceutice generice injectabile, sub forma de solutii divizate in flacoane.Valoarea estimata pentru investitii pentru anul 2022 se ridica la 105 milioane lei, iar pentru anul 2023 la 111,62 milioane lei."In perioada 2021-2023 a fost propusa achizitionarea de echipamente, instalatii, diverse dotari in scopul retehnologizarii in scopul retehnologizarii fluxurilor de fabricatie, cu eficienta ridicata, consumuri energetice reduse, care sa asigure realizarea unor masuri de protectie a mediului si care asigura exploatarea acestora in conditii de siguranta", se mai arata in proiect.In anul 2020, un an afectat de pandemia cu virusul SARS COV-2, compania Antibiotice si-a dublat investitiile in cercetare de produse noi, echipamente pentru asigurarea calitatii, modernizarea tehnologiilor de fabricatie si digitalizarea activitatilor. Daca in anul 2019, valoarea investitiilor in echipamente a fost de aproximativ 7 milioane de lei, in 2020, Antibiotice a dublat aceste investitii, ajungand la peste 14 milioane lei.Un procent de 46,5% din cifra de afaceri a companiei reprezinta exporturile. Valoarea vanzarilor pe pietele internationale in 2020 a fost de 158,3 milioane lei, in crestere cu 4% fata de 2019. Compania exporta in Europa (Danemarca, Marea Britanie, Olanda, Letonia, Lituania, Ungaria), dar si in SUA, China, Vietnam, Taiwan, Australia si Egipt.In etapa 2020-2023, fundamentarea bugetului societatii prevede un ritm de crestere consolidata de 25%, atat a cifrei de afaceri, cat si a profitului.Astfel, Antibiotice Iasi isi propune o cifra de afaceri de 366,5 milioane lei in acest an, care sa ajunga la 390 milioane lei anul viitor si la 425 milioane lei in 2023. Profitul net este prognozat la 28,1 milioane lei in acest an, planificat sa creasca la 29,4 milioane lei in 2022 si apoi la 31,7 milioane lei in 2023.Pentru etapa 2024-2027, planul de administrare al societatii isi va propune un ritm de crestere de 40% pentru cifra de afaceri si de 70% pentru profit.Antibiotice Iasi a realizat in 2020 un profit net de 26,38 milioane lei si venituri din vanzari de 340,42 milioane lei.Din profitul net realizat in 2020, compania vrea sa le dea actionarilor dividende de 2,21 milioane lei, din care dividende de 1,17 milioane lei ar reveni Ministerului Sanatatii si 1,04 milioane lei catre persoane juridice si fizice.Comparativ, profitul net al companiei s-a ridiat in 2019 la 30,82 milioane lei, iar veniturile din vanzari la 389,71 milioane lei.Antibiotice Iasi are 1.400 de angajati si o capitalizare de 335,66 milioane lei. Ministerul Sanatatii detine 53,01% din actiuni, iar SIF Oltenia - 19,04%.Compania si-a inceput activitatea in 1955 cand a produs pentru prima data penicilina in Romania si in Europa de Sud-Est. Din aprilie 1997, actiunile companiei sunt tranzactionate la Categoria I a Bursei de Valori Bucuresti.