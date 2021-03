Anul 2021, pentru bugetari muma, pentru privati ciuma. "Politicienii au impartit Romania in doua: a celor protejati si a celor care suprota factura crizei"

Inghetarea salariilor: tot bugetarii sunt cei nemultumiti

Cum arata planurile companiilor din privat

"2021 va fi al doilea an de criza , un an in care factura efectelor economice ale COVID este platita exclusiv de mediul privat. Din pacate, Guvernul s-a grabit sa le asigure bugetarilor salariile, sa le garanteze faptul ca nu vor pierde nici un ban din salarii in conditiile in care peste un milion de romani din mediul privat sufera si platesc pentru fiecare moment al crizei", ne-a declarat acesta.Mai mult de atat, potrivit lui, statul roman, din banii contribuabililor, continua sa le ofere bugetarilor vacante de lux, sa le asigure cadouri si prime, alaturi de sporuri, fara sa existe o minima justificare economica pentru aceste facilitati."Din pacate, politicienii au impartit Romania in doua: Romania celor protejati de criza - vezi cazul masurilor de protectie, a inghetarii salariilor si altele - si Romania celor care suporta factura crizei, a celor care sunt vinovatii de serviciu si cei care trebuie sa plateasca pentru deciziile neinspirate ale Guvernului din ultimii doi ani", a mai spus Negrescu.Acesta spune ca, in momentul de fata, avem aproape 60.000 de companii care se afla in pragul insolventei."Sunt companii care angajeaza aproape 500.000 de romani si ale caror locuri de munca nu le garanteaza nimeni. Oamenii acestia se gandesc cu groaza la perspectiva urmatoarelor luni, sunt oameni care se uita la Guvern sa vada in ce masura acesta poate ajuta mediul de afaceri", a mai spus analistul economic.Pe de alta parte, protectia sociala pentru mediul public contrasteaza puternic cu masurile de restructurare din mediul privat.Acolo, "peste 90% din companiii sunt nevoite sa faca restructurari, sa se reinventeze intr-un an in care problemele economice se anunta a fi cel putin la fel de grave ca cele din 2020, pe fondul prelungirii pandemiei. Revenirea economica este in acest moment o Fata Morgana, in conditiile unui val inflationist care afecteaza pe scara larga economia, in conditiile cresterii euro si accentuarii blocajului financiar din economie, dar mai ales, in conditiile in care perspectivele de crestere a cererii de produse romanesti se lasa asteptate", ne-a mai declarat economistul.La polul opus avem companiile de stat, iar fiecare ministru care are in subordine o astfel de institutie este ignorat cand cere un plan de restructurare. Si, in aceasta problema, se pare ca si premierul Florin Citu a inchis subiectul.In mediul privat, doi din cinci directori de companii estimeaza ca anul acesta afacerile nu se vor dezvolta, potrivit unui sondaj facut in peste 2.500 de firme din Romania. Iar 40% cred ca in 2021 va fi un mediu economic neutru.Pentru sustinerea acelorasi salarii dintr-un an normal intr-un an de criza, sefii de companii trebuie sa aiba predictibilitate si sprijin pentru a continua afacerile.Potrivit unui sondaj realizat recent de CNIPMMR, aproape un sfert dintre companii vor concedia angajati. Pe de alta parte, cei mai multi antreprenori au in plan sa nu schimbe bugetul de salarii si in unele locuri, din pacate, acesta va scadea cu 10% sau chiar mai mult."In ceea ce priveste restructurarea operationala, avem o radiografie clara a modului in care managerii privati au restructurat operational companiile. Avem 55% dintre managerii privati care apeleaza la telemunca, ceea ce inseamna ca aceste companii sunt cel putin partial digitalizate. Avem 20% dintre managerii romani care au trimis oameni in somaj tehnic, avem 17% dintre manageri care au operat concedieri, 14% dintre managerii romani care au redus salarii si 20% dintre managerii romani in companii private care au renuntat la spatii de birouri", a declarat Andrei Cionca, CEO & Co-founder Impetum Group.Potrivit acestuia, ca si masuri de restructurare operationala, nu exista date din companiile de stat."Ma gandesc ca am putea sa facem o astfel de paralela ca sa vedem si masurile operationale care s-au luat de catre aceste companii de stat. Mai mult, si ceea ce este mai important - este sa vedem cum opereaza companiile de stat cu aceste datorii istorice sau cu restructurarea financiara", a mentionat Andrei Cionca.