Anuntul vaccinului anti-COVID a sporit si mai mult averile magnatilor. Cati bani a castigat peste noapte un singur multimiliardar

Titanul articolelor frantuzesti de lux de la Louis Vuitton, Bernard Arnault, a redevenit, luni, un centimiliardar, adica averea sa a depasit valoarea de 100 de miliarde de dolari, in contextul cresterilor inregistrate de actiunile de la nivel global, impinse de rezultatele promitatoare ale vaccinului testat de Pfizer si BioNTech, potrivit Bloomberg.Arnault se alatura lui Jeff Bezos, Bill Gates , Mark Zuckerberg si Elon Musk in clubul de elita. Este pentru prima data cand cinci indivizi se lauda cu averi ce depasesc 100 de miliarde de dolari, potrivit Indexului Miliardarilor realizat de Bloomberg. Per total, grupul a adunat, luni, 68 de miliarde de dolari la averile lor.Cu toate turbulentele si crizele, 2020 a fost un an de reper pentru cei mai bogati din lume. Cei 500 de oameni urmariti de acest index au adaugat, din ianuarie, 1,2 trilioane de dolari averilor lor, o crestere de 21% ajutata de pietele financiare pe plus, lichiditate din belsug si abilitatea de a capitaliza de pe urma evaluarilor financiare negative, scrie Digi24.Ritmul arzator al acumularilor de avere printre cei mai bogati oameni din lume este exemplificat de catre cei care ocupa primele pozitii din index. Acum doi ani de zile, era un singur centimiliardar in lume: fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care practic acum este de doua ori centimiliardar, in ciuda unui divort care a rezultat in cedarea sa catre fosta sotie, MacKenzie Scott, a milioane de actiuni Amazon.Cel mai mare castigator de luni al indexului Bloomberg a fost magnatul Amancio Ortega, fondatorul Inditex, compania mama a Zara. Valoarea sa neta a crescut cu 7,6 miliarde de dolari, pe masura ce investitorii au imbratisat oportunitatea unei eventuale reveniri in magazinele fizice. Candva al doilea cel mai bogat om din lume, averea lui Ortega concentrata pe comert cu amanuntul a fost in mod special lovita puternic de pandemie. Cresterea de luni a sters aproape jumatate din caderea din acest an.Unii au avut, insa, de pierdut. Valoarea neta a sefului Zoom Video Communications, Eric Yuan, a scazut cu 20%, sau 5,1 miliarde de dolari, pe masura ce actiunile companiei au luat-o in jos. Fondatorul Peloton Interactive, John Foley, care a devenit miliardar in acest an pe baza cresterilor inregistrate de actiunile companiei de fitness la domiciliu, a pierdut 300 de milioane de dolari.