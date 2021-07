Cum functioneaza aplicatia care iti transforma telefonul intr-un POS

Pentru a veni in sprijinul lor, CEC Bank lanseaza aplicatia SmartPhone POS. Este o solutie inovativa adresata comerciantilor, care permite transformarea telefonului mobil in dispozitiv POS pentru acceptarea platilor cu cardul."In contextul in care mobilitatea si solutiile digitale castiga din ce in ce mai mult teren in randul consumatorilor si antreprenorilor, aplicatia SmartPhone POS este solutia cu care CEC Bank vine in intampinarea comerciantilor pentru acceptarea platilor cu cardul direct de pe telefonul mobil, fara sa fie nevoie de inchirierea unor dispozitive speciale, de conexiuni suplimentare dedicate POS-ului si de costuri suplimentare de administrare", a declarat Mihaela Bujac, Director Carduri in cadrul CEC Bank.Solutia de acceptare a platilor cu cardul de pe telefon se adreseaza in principal micilor afaceri si business-urilor pentru care mobilitatea este esentiala: servicii de curierat si livrare, comert stradal, servicii la domiciliu, restaurante, etc. In plus, prin decontarea automata a tranzactiilor la sfarsitul zilei, micii antreprenori pot avea acces rapid la lichiditati.Cu solutia de acceptare a platilor cu cardul prin aplicatia SmartPhone POS, consumatorii se pot bucura de plati contactless rapide si in siguranta, inclusiv de pe telefonul mobil, prin portofele electronice precum Google Pay, Apple Pay sau CEC Pay. Platile se vor face prin simpla apropiere a cardului sau a telefonului clientului de dispozitivul pe care a fost instalata aplicatia SmartPhone POS si pe care au fost introduse detaliile de plata. Bonul cu confirmarea platii poate fi trimis clientului pe email, SMS sau Whatsapp.Aplicatia SmartPhone POS a fost certificata de Visa si Mastercard si respecta cele mai inalte standarde de securitate a datelor.La nivelul comerciantilor, aplicatia SmartPhone POS poate fi utilizata de pe orice dispozitiv - telefon, tableta - cu sistem de operare Android (versiunea 5.0 sau mai recenta), echipat cu NFC si cu conexiune la Internet.