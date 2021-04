Apple, condamnata in Rusia la o amenda de 12 milioane de dolari pentru ''abuz de pozitie dominanta''

"FAS a impus Apple o amenda de 12 milioane de dolari", adica 10 milioane de euro la rata actuala, pentru "abuz de pozitie dominanta in distribuirea de aplicatii mobile pe sistemul de operare iOS", a declarat autoritatea de reglementare intr-un comunicat de presa.Plangerea aflata la originea acestei amenzi a fost depusa de compania de securitate cibernetica Kaspersky in 2019. Grupul rus a acuzat Apple ca a interzis accesul la o aplicatie de control parental apartinand Kaspersky intr-un moment in care gigantul american urma sa lanseze o aplicatie similara."Din punctul nostru de vedere, (gigantul) Apple pare sa fi utilizat pozitia sa de proprietar al platformei pentru a dicta conditiile si a-i impiedica pe ceilalti dezvoltatori sa opereze pe picior de egalitate cu el", afirmase Kaspersky intr-un comunicat in 2019."Cu tot respectul, dar nu suntem de acord cu decizia Serviciului federal antimonopol rus si vom contesta decizia sa", a reactionat la randul sau Apple intr-un comunicat transmis AFP."Suntem mandri ca am ajutat sute de mii de dezvoltatori in Rusia, inclusiv Kaspersky, sa ajunga la peste un miliard de clienti in 175 de tari prin App Store", afirma Apple."Am lucrat cu Kaspersky pentru a aduce aplicatia lor in conformitate cu regulile implementate pentru a proteja copiii. Acum au 13 aplicatii in App Store si am procesat sute de actualizari pentru acestea", adauga grupul american.Potrivit FAS, Apple are o "putere discretionara nelimitata , care poate duce la o restrictionare a concurentei". Regulatorul rus a cerut Apple sa renunte la dreptul de a respinge aplicatii exterioare pe App Store.Autoritatile ruse si-au intensificat ofensiva impotriva internetului, dublata de o lupta impotriva marilor giganti informatici straini.Saptamana trecuta, FAS a deschis o ancheta impotriva Google si a platformei sale video YouTube, tot pentru "abuz de pozitie dominanta".O lege intrata in vigoare la 1 aprilie face obligatorie preinstalarea software-ului sau aplicatiilor ruse (inclusiv celor ale Kaspersky) pe toate smartphone-urile, tabletele, computerele si alte gadgeturi conectate vandute in Rusia.