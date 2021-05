Presedintele ASF, Nicu Marcu: Suntem in plin proces de definire a unei strategii nationale a pietei de capital

Cu ocazia sarbatoririi "Zilei Europei", Autoritatea de Supraveghere Financiara saluta efortul depus la nivel european pentru dezvoltarea pietelor financiare nebancare."In urma cu 71 de ani, o idee a transformat Europa. De atunci, in fiecare an, 'Ziua Europei' este un prilej de a ne reaminti care este forta proiectelor construite pe o viziune comuna. La nivel european, un astfel de demers este Uniunea Pietelor de Capital, care isi propune imbunatatirea accesului la finantare a companiilor si, pe aceasta cale, impulsionarea dezvoltariii economice prin integrarea pietelor de capital europene", a declarat presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu.Autoritatea de Supraveghere Financiara, in colaborare cu Ministerul Finantelor, deruleaza proiectul privind "Strategia nationala pentru piata de capital", finantat din fonduri europene, avand drept consultant Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE)."In ceea ce ne priveste, suntem in plin proces de definire a unei strategii nationale a pietei de capita l pentru piata locala, ca parte integranta a acestui context european. Traversam o perioada plina de incercari, iar interconectarea pietelor de capital este cu siguranta una dintre solutiile pentru stabilizarea si redresarea economiilor", a mai subliniat presedintele ASF.OCDE a publicat, recent, Raportul "OECD Capital Market Review of Romania", un prim pas in analizarea pietei de capital romanesti si in formularea unor recomandari pentru realizarea strategiei pietei de capital din Romania.