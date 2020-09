Astra Vagoane Calatori a castigat licitatia pentru constructia a 100 de tramvaie pentru Bucuresti

"Am fost declarati castigatori. Dupa parcurgerea perioadei prevazute de lege (ART 8 din Legea 101/2016) vom primi din partea Autoritatii Contractante data si ora la care vom fi invitati pentru semnarea contractului", au spus pentru economica.net reprezentantii Astra Vagoane Calatori.Castigatorul licitatiei urmeaza sa semneze contractul cu autoritatile locale de la Bucuresti, insa doar daca nu va fi contestat."Comisia de evaluare a desemnat oferta prezentata de catre asocierea Astra Vagoane Calatori (lider) - CRRC Qingdao Sifang Co, LTD (asociat) ca fiind oferta castigatoare, cu propunere financiara in valoare de 840.882.207,000 lei fara TVA pentru un numar de 100 de bucati de tramvaie de tip ASTRA, cu un pret unitar de 8.408.822,00 lei fara TVA, asa cum a fost stabilit in propunerea financiara si pe baza propunerii tehnice prezentate", se arata intr-un document al Primariei Capitalei.Primaria Capitalei atribuise initial contractul pentru furnizarea celor 100 de tramvaie companiei turcesti Durmazlar. In luna decembrie a anului trecut, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a infirmat aceasta atribuire.Pe 11 decembrie 2018, Primaria Muncipiului Bucuresti a publicat anuntul pentru achizitia a 100 de tramvaie. Valoarea estimata a contractului era de 845,68 milioane de lei, fara TVA. Tramvaiele trebuie sa aiba 36 de metri, podeaua coborata integral si cinci usi duble.