ANALIZA: Aurul, autoturismele electrice, energia, domeniile preferate de romani pentru investitii

Scorul titlurilor cu risc ridicat vs. titluri relativ mai putin riscante pare a fi fost de 9 la 1. iShares Physical Gold, NIO Inc si Tesla Inc (US) au fost printre preferatele investitorilor XTB in Romania, in 2020. Opt din zece cele mai tranzactionate instrumente internationale cu detinere la XTB, de catre clientii din Romania, au fost actiuni cu detinere, iar doua au fost ETF-uri."Preferintele romanilor arata nuante interesante. Pe de o parte, asistam la o aliniere la tendintele globale privitoare la interesul pentru autovehicule electrice, cu locuri de frunte pentru Tesla (fanion in industrie, atingand o capitalizare de peste 800 de mld. de dolari, listata si pe bursa americana, dar si in Europa) si Nio, probabil cel mai vizibil competitor din China pentru Tesla. Pe de alta parte, dorinta de siguranta, ilustrata de locul unu detinut de un ETF pe aur, nu reprezinta decat o imagine partiala a investitorilor romani", a explicat Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania.Pentru multi dintre acestia, apetitul speculativ a fost foarte ridicat."Pe pozitiile 4, 5, 8 si 9 se afla companii din sectorul energie/ petrol si gaze, cu un parcurs deosebit de volatil, intr-un an cu totul iesit din comun. Callon, asupra careia planau semne multiple de intrebare dupa prabusirea preturilor petrolului WTI, a ajuns pe 15 ianuarie la un pret de 3 ori mai mare fata de minimele anului anterior, iar Transocean la un nivel de aproape 4 ori mai mare. Alte companii, precum Oasis sau Noble au trecut prin restructurare sau au fost foarte aproape de insolventa", a mai spus analistul financiar.In general, putem vorbi de un apetit foarte ridicat pentru risc, si pentru titluri considerate a fi "chilipiruri", daca ne gandim la DB, banca asupra careia pierderile si scandalurile imprimasera o tendinta descendenta multianuala si care ajunsese la aproape 95% scadere din varful din 2007 pana in minimul anului trecut (de atunci a recuperat aproape 100%)."Pe scurt, am putea spune ca aurul, autoturismele electrice, energia si sectorul financiar au dominat in preferinte, si ca alegerile sugereaza in general o dorinta de asumare a unor riscuri mari, in sectoare volatile sau cu miscari puternic in trend, in speranta unor rezultate consistente. Scorul titluri cu risc ridicat vs. titluri relativ mai putin riscante pare a fi 9 la 1", a explicat Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania.Pe de alta parte, in topul clasamentului se afla iShares Physical Gold, un ETF care replica evolutia aurului, metal care a reusit sa castige multa tractiune pe fondul gradului ridicat de incertitudine la nivel global si pe fondul injectiilor de lichiditate ale bancilor centrale."Un alt sector bine reprezentat in top este cel de petrol. Companii care se ocupa de extractia de petrol precum Callon Petroleum, Noble Corporation, Transocean Ltd si Oasis Petroleum s-au aflat, de asemenea, in centrul atentiei ca urmare a perioadelor de agitatie ale preturilor petrolului. Desi in prima parte a anului au suferit scaderi majore, odata cu redresarea cotatiilor materiei prime si a imbunatatirii sperantelor cu privire la gestionarea pandemiei, aceste companii au devenit atractive pentru investitori datorita evaluarilor scazute", spune Radu Puiu, analist financiar.In plus, cotatia Noble Corporation a fost ajutata si de anuntul de achizitie in valoare de 5 miliarde de dolari din partea Chevron."Totodata, companiile din sectorul financiar, precum Deutsche Bank si Lyxor au profitat de interesul in crestere de tranzactionare si de conditiile exceptionale de piata, obtinand rezultate financiare peste asteptari, care au reprezentat surprize placute pentru investitori", a afirmat Radu Puiu, analist financiar.