Clujul anunta ca va avea autobuze fara sofer. Cat de fezabil este un astfel de sistem in Romania

Cum ar putea functiona aceste autovehicule autonome

Masinile fara sofer, extrem de vulnerabile

Astfel ca, in 22 aprilie institutia condusa de Emil Boc a pus in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) un anunt prin care spunea ca doreste masini autonome , valoarea licitatiei fiind de 27,35 milioane de lei.Acordul vizeaza furnizarea a pana la 14 autovehicule autonome care sa transporte 10 sau mai multe persoane. Potrivit Primariei, aceste autobuze ar urma sa circule pe strazile Clujului din cel tarziu 2023.Numarul mare de senzori ai acestui autovehicul si complexitatea acestora garanteaza siguranta in trafic, spune municipalitatea care este contrazisa de expertul in securitate Alexandru Balan."Din punctul meu de vedere nu a existat nici un experiment reusit cu masini autonome in Romania. Din cate stiu eu, nici macar Tesla nu face fata in momentul de fata. Iar in acest moment, Tesla si General Motors sunt cei mai avansati pe aceasta parte. Ele se descurca foarte bine pe drumuri predictibile precum autostrazile, unde si trraficul este cat de cat predictibil. Dar nu stiu cat de bine se vor descurca atunci cand in trafic le mai apar participanti la trafic care sar in fata, adica participantii nostri vasnici de trafic pe care-i cunoastem si-i iubim", ne-a declarat Alexandru Balan, director de Cercetare si Securitate Informatica in cadrul Bitdefender.Acesta este de parere ca, ce se intampla la Cluj este un proiect frumos, si cu totii ne-am dori acest lucru. Dar, conform un manager GM a spus ca vom putea avea vehicule autonome in trafic atunci cand multe dintre acestea vor fi participante la trafic, pentru ca atunci vor putea vorbi intre ele.Potrivit specialistului, ca programul sa fie unul viabil, aceste autobuze vor trebui sa functioneze pe niste trasee prestabilite in care nu mai circula nici o alta masina sau vreun alt participant la trafic."Daca s-ar crea o banda dedicata pentru autobuze unde sa nu mai bage alte masini, ar mai ramane doar problema intersectiilor si sensurilor giratorii, unde tehnbologia, in momentul acesta permite. Am vazut masini care stiua sa citeasca semnele de circulatie, sa evite masinile din trafic, sa inte in intersectie fara sa pateasca nimic", mai spune Balan.Pe partea de securitate, in continuare, masinile autonome sunt extrem de vulnerabile, si au fost destul de multe demonstratii cu masini care nici macar nu erau autonome, ci doar auveau o componenta de internet in ele."Au fost compromise de la distanta. Cineva a facut o demonstratie pe asa ceva la o conferinta in urma cu 3-4 ani. A oprit si a preluat controlul volanului si a franelor unui Range Rover aflat pe autostrada, el fiind in sala de conferinte cu noi. Dar, acum, fara sa speriem lumea prea tare, problemele de securitate sunt inerente in orice sistem. Vor aparea. Este posibil sa fie si incidente, iar aici va depinde si la firma care gestioneaza masinile, cat de deschisa va fi catre comunitate pentru a permite si altora sa identifice problemele de securitate astfel incat sa le poata rezolva cat mai repede", mai spune expertul in securitate.Iar daca vor avea o strategie deschisa de gestiune a problemeleor de securitate, specialistul afrimca ca aceste companii vor putea sa faca fata bine potentialelor probleme.Potrivit lui, atacurile impotriva autovehiculelor autonome pot sa fie atat de simple. Acestea se bazeaza foarte mult pe dungile de pe strada si pe identificarea semnelor de circulatie, a celorlalte masini cu senzori si camere si a semafoarelor."Ca idee, o Tesla a fost pur si simplu pacalita, dupa ce cineva i-a trasat o alta dunga pe strada. Ca sa va faceti o idee, masina mea personala are o functie de genul acesta, si intr-o zona de pe podul Basarab, daca ii las acea functie pornita, trage foarte mult in dreapta si risc sa ma bage in parapet pentru ca sunt trasate gresit liniile pentru benzile de circulatie", a conchis Alexandru Balan.