Autoritatile ruse au anchetat biroul de la Moscova al grupului petrolier BP

Miercuri, 19 Martie 2008, ora 23:05
1135 citiri
Anchetatori rusi se aflau, miercuri seara, la biroul de la Moscova al grupului petrolier britanic BP, la scurt timp dupa confiscarea unor documente de la filiala acestuia, TNK-BP, anunta agentia Ria-Novosti, care citeaza un reprezentant al BP.

"In birourile noastre se afla reprezentanti ai fortelor de ordine, care ancheteaza. Vom coopera fara nicio retinere", a declarat un reprezentant al BP din Rusia, Vladimir Buianov. Anchetatorii cauta documente referitoare la compania petroliera Sidanko, ce a dat faliment in conditii controversate in anii '90 si ale carei active au fost integrate companiei TNK-BP.

Actiunea impotriva TNK-BP ar putea marca o noua intorsatura pentru grupul petrolier, supus deja anul trecut la luni intregi de presiuni din partea autoritatilor rusesti, care au amenintat ca ii retrag licenta de exploatare. Toate acestea au durat pana cand grupul de gaze naturale Gazprom a achizitionat, in iunie 2007, un pachet majoritar de actiuni al TNK-BP la campul de gaze naturale de la Kovatka, din Siberia.

TNK-BP este subiectul unor speculatii potrivit carora Kremlinul vrea ca una dintre companiile sale, cum ar fi Gazprom, sa cumpere actiuni la compania cu capital mixt, ca sa devina partener cu BP, in incercarea de a creste controlul asupra resurselor enegetice.

Problemele survin, insa, si in contextul in care relatiile Moscovei cu Londra sunt foarte reci, ca urmare a refuzului repetat al Moscovei de a extrada in Marea Britaniei un fost agent KGB banuit de uciderea unui critic al Kremlinului.

Presedintele Gazprom, Dmitri Medvedev, a castigat luna aceasta alegerile prezidentiale din Rusia si a promis sa urmeze politicile mentorului sau, Vladimir Putin, arhitectul renationalizarii industriei petroliere anul trecut.

Angajatilor de la TNK-BP, al treilea producator de petrol din Rusia, li s-a interzis pentru scurt timp sa iasa si sa intre din sediul companiei miercuri dimineata, iar seara li s-a spus sa plece mai devreme, potrivit unei surse din cadrul companiei.

Actionarii rusi ai TNK-BP au negat in mod repetat, insa, ca ar vrea sa isi vanda pachetul de actiuni de 50%. BP detine celalalt pachet de 50% din actiunile TNK-BP.

