Cat timp au la dispozitie constructorii sa termine primii 63 de kilometri din Autostrada Moldovei. "Toate avizele au fost obtinute"

Valoarea estimata a contractelor este cuprinsa intre 4,3 si 5 miliarde de lei.Sefii Companiei de Drumuri le cer constructorilor sa termine lucrarile intr-un an si opt luni."Incercam sa o facem buna practica, in sensul ca toate avizele au fost obtinute. La momentul adjudecarii vom avea autorizatia de construire si toate exproprierile terminate si toate descarcarile arheologice terminate. Deja s-au terminat. Exproprierile au inceput. Am identificat proprietarii. Deci totul merge bine. Continuam si cu Buzau-Focsani , care va iesi undeva in luna august la licitatie tot la executie, iar undeva prin octombrie-noiembrie va iesi si Focsani-Bacau si spre noiembrie Bacau-Pascani, tot licitatie de executie lucrari", a declarat pentru Digi 24 Mariana Ionita, directorul general al CNAIR.Sunt prevazute 6 noduri rutiere, 42 de poduri, pasaje, viaducte, patru parcari cu spatii de servicii, care vor avea statii de incarcare pentru vehicule electrice, si doua centre de intretinere. De-a lungul intregii autostrazi vor exista perdele forestiere.Pana la finalul anului, sefii de la Drumuri spera sa aiba scoasa la licitatie intreaga autostrada, proiectata intre Ploiesti si Siret.