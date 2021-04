A fost semnat contractul pentru proiectarea completa a Autostrazii Unirii. Catalin Drula: "Moldova a asteptat suficient"

"S-a semnat contractul pentru proiectarea completa (studiu de fezabilitate + proiect tehnic) a Autostrazii Unirii, A8 - sectorul principal intre Targu Neamt - Iasi - Ungheni.Astazi, la semnarea care a avut loc la sediul CNAIR, i-am cerut proiectantului sa prioritizeze tronsonul dintre Targu Frumos si Letcani.Moldova a asteptat suficient ca sa aiba drumuri moderne. Pentru mine atat A8, cat si A7 sunt prioritati si facem toate eforturile impreuna cu echipa din minister si CNAIR ca sa devina realitate in teren cat mai repede.Vrem si ne luptam ca ambele proiecte sa aiba finantare din PNRR", a scris Catalin Drula pe pagina sa de Facebook Legea privind realizarea Auostrazii Unirii, Iasi - Targu Mures, a fost adoptata in noiembrie 2018 de plenul Camerei Deputatilor.Tot joi, CNAIR a semnat contractul pentru reabilitarea podului de la Fetesti peste bratul Borcea al Dunarii, parte din A2.Proiectul, in valoare de 67,7 milioane de lei prin finantare europeana, este, potrivit ministrului Transporturilor, unul complex: acest pod nu a mai beneficiat de o reparatie capitala de 4 decenii.