Imagini ametitoare de pe traseul viitoarei autostrazi spre Valea Oltului. Viaductul suspendat la 30 de metri deasupra solului VIDEO

Primul lot al Autostrazii A1 Sibiu - Pitesti ar urma sa fie gata in 2023, dar lucrarile au avansat.Constructorul are in plan chiar si ture de noapte pentru a finaliza podurile si viaductele de pe traseu.Potrivit CNAIR, se lucreaza sustinut inclusiv la realizarea viaductului Talmacel, cea mai spectaculoasa lucrare de pe traseu, surprinsa intr-o filmare cu drona.Viaductul va avea circa 650 de metri lungime, iar constructorul lucreaza, cu ajutorul unei tehnologii complexe, la inaltarea picioarelor care vor ajunge la 30 de metri inaltime deasupra solului. Zilele trecute, inginerii Bogdan Alexandru si Cristea Robert au prezentat detaliile tehnice ale proiectului la care lucreaza in prezent, subliniind progresul fizic stabilit si intentia de a termina lucrarea in timpul prevazut cotractual.