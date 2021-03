Autoturism de lux Lamborghini, scos la vanzare de ANABI. Masina a fost confiscata de DIICOT

Autoturismul a fost confiscat intr-un dosar in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism.Agentia a fost desemnata custode al autoturismului de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Galati. ANABI mai anunta ca a initiat demersuri similare , formuland cereri adresate, dupa caz, procurorului sau instantei, in vederea incuviintarii valorificarii cu privire la toate bunurile mobile aflate in administrare (valoare estimata de aproximativ 2.500.000 euro).Agentia spune ca, in contextul promovarii unei strategii integrate privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni, a propus flexibilizarea mecanismului care sa permita valorificarea anticipata a bunurilor sechestrate."In ultimele zile, ANABI inregistreaza o crestere a numarului de cauze in care Agentia este sesizata de catre procurori si instantele de judecata in vederea administrarii si valorificarii bunurilor indisponibilizare in procese penale. ANABI urmeaza a valorifica prin licitatii publice urmatoarele bunuri: Lamborghini Aventador, Skoda Octavia, BMW 218D, BMW 216D, Volkswagen Passat, BMW 540D Xdrive, precum si 10.608 litri motorina", sustine Agentia.