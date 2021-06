Averea romanilor a crescut cu 9% in pandemie, o crestere mai rapida decat cea a Europei de Vest

Bunastarea globala a atins un nou record, pe fondul pandemiei, arata un raport al Boston Consulting Group (BCG). Pana la sfarsitul deceniului, China va depasi SUA si va tara cu cea mai mare concentratie de persoane a caror avere individuala depaseste 100 milioane dolari."Bunastarea financiara globala a inregistrat un nou record in 2020, in crestere cu 8,3%. Pe fondul pandemiei Covid-19, performanta puternica a pietei bursiere si cresterea economiilor de catre persoanele fizice au alimentat un progres al bunastarii", potrivit unui nou raport al Boston Consulting Group.Aceasta evolutie este in contrast cu impactul recentelor crize globale: in timpul crizei din 2008, bunastarea financiara globala a scazut cu 7,8% si a stagnat cand a izbucnit bula dot-com din 2002, releva raportul. Bunastarea financiara a romanilor a crescut anul trecut cu 9% fata de 2019, calculata la o moneda constanta. Este o crestere mai rapida decat cea a Europei de Vest de 4%, dar mai lenta decat cea a Europei de Est de 12%, care include si Tarile Baltice si Rusia, se arata in raportul BCG, Global Wealth Report."In Romania, concentrarea bunastarii arata o societate mai putin polarizata decat in alte parti ale Europei de Est. Un puternic segment de oameni, care detine mai putin de 250.000 de dolari, reprezinta 58% din averea financiara totala. In acelasi timp, ponderea celor cu o valoare neta de peste 100 milioane de dolari este mai mare decat la nivel global: 16% fata de 13%, dar aceasta rata este doar jumatate din media de 32% din Europa de Est", a declarat Nimrod Pais, director general si partener BCG.Alocarea activelor romanesti este caracterizeaza de o crestere puternica a asigurarilor de viata si a pensiilor, iar ponderea actiunilor este mult mai mica decat la nivel global sau in alte parti ale Europei de Est. Ponderea numerarului si a depozitelor este cu mult sub media est-europeana, dar se mentine la media globala, ceea ce reflecta o piata de economii putin mai avansata decat a vecinilor Romaniei din estul Europei, a declarat Pais.Raportul arata ca, in 2020, multi clienti care folosesc serviciile de administrare a averii au ales investitiile alternative in goana dupa randamente mai bune, in detrimentul obligatiunilor cu randamente mici. Ca parte a acestei tendinte, activele reale, reprezentate in principal de proprietatile imobiliare, au atins un maxim istoric de 235 trilioane de dolari.Cu toate acestea, Asia, care detine cea mai mare concentratie de avere in active reale (84 trilioane de dolari, 64% din totalul regional), va avea parte de o crestere a activelor financiare ce va depasi cresterea activelor reale (7,9% fata de 6,7%) in urmatorii ani. Fondurile de investitii asiatice, cu exceptia Japoniei, vor inregistra cea mai rapida crestere a clasei de active financiare, cu o rata de crestere anuala compusa (CAGR) de 11,6% pana in 2025.Conform raportului, America de Nord, Asia (cu exceptia Japoniei) si Europa de Vest vor fi principalii generatori de bunastare financiara la nivel global, reprezentand 87% din noua crestere a bunastarii financiare la nivel mondial, din prezent pana in 2025. BCG preconizeaza ca, datorita cresterii financiare inregistrata de Asia, pana in 2023 Hong Kong ii va lua locul Elvetiei ca lider de piata pentru administrarea bunastarii transfrontaliere.In ceea ce priveste Romania, BCG prognozeaza ca segmentele de avere financiara vor ramane stabile in urmatorii cinci ani, cu o crestere lenta a celui mai bogat segment si o scadere foarte lenta a celui cu o avere sub 250.000 de dolari.Categoria bunastarii "ultra" - persoane a caror avere individuala depaseste 100 de milioane de dolari - s-a extins in 2020, 6.000 de persoane alaturandu-se grupului de 60.000 de oameni, inregistrand o crestere de 9% de la un an la altul, incepand din 2015. In prezent, categoria detine o avere combinata de 22 trilioane de dolari in investitii, reprezentand 15% din totalul lumii.China urmeaza ca, pana la sfarsitul deceniului, sa depaseasca SUA, fiind tara cu cea mai mare concentratie a categoriei "ultra". Daca averea investibila continua sa creasca la rata anuala actuala de 13%, China va gazdui 10,4 trilioane de dolari in active ultra pana in 2029, mai mult decat orice alta piata din lume. SUA se va situa imediat sub China, cu un total estimat de 9,9 trilioane de dolari pana in 2029.Si categoria "ultra" se schimba, odata cu cresterea segmentului generatiei urmatoare. Aceste persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 50 de ani, au orizonturi de investitii mai largi, un apetit mai mare pentru risc si manifesta adesea dorinta de a-si utiliza averea pentru a crea un impact pozitiv asupra societatii, dar si pentru a obtine profituri solide. Multi administratori de avere nu sunt inca pregatiti sa ii asiste noua categorie "ultra".Pietele ce inregistreaza o crestere ridicata reprezinta o oportunitate, insa administratorii de avere trebuie sa construiasca si sa inteleaga diferentele locale si schimbarile demografice cheie. De exemplu, femeile reprezinta acum 12% din categoria "ultra", majoritatea provenind din SUA, Germania si China. Segmentul de generatie urmatoare va fi, de asemenea, un factor influent al cresterii viitoare in urmatorul deceniu. Indiferent daca este vorba despre un client cu nevoi simple sau cu o valoare neta extrem de mare, managerii trebuie sa ofere un serviciu personalizat pentru a surprinde in mod eficient urmatorul val de crestere.Bunastarea financiara este definita ca avere totala, excluzand activele imobiliare cum ar fi bunurile imobiliare, bunurile durabile de consum, pasivele, aurul nemonetar si alte metale, detinute de persoane fizice adulte.