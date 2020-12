Averea impresionanta a lui Virgil Popescu, ministrul propus pentru Energie: Mosteniri si zeci de conturi bancare

CITESTE SI:

Astfel ca, la capitolulacesta are:* Un teren intravilan de 270 de metri patrati, dobandit in 2015 prin mostenire si partaj voluntar succesoral (Turnu Severin)* Un teren intravilan de 285 de metri patrati, dobandit in 2015 prin mostenire si partaj voluntar succesoral (Turnu Severin)* Un teren de intravilan 2.000 de metri patrati, dobandit prin partaj in 2015 - com. Hinova, Mehedinti* Un teren agricol de 30.000 de metri patrati, dobandit prin partaj in 2015 - com. Burila Mare, sat Vrancea (MH)* Un teren intravilan de 4.000 de metri patrati, donatie de la parinti, din 2010, com. Burila Mare, sat Vrancea (MH)* Un teren intravilan de 5.000 de metri patrati, donatie de la parinti, din 2010, com. Burila Mare, sat Vrancea (MH)* Un teren intravilan de 13.752 de metri patrati, mostenire si partaj succesoral, din 2015, com. Burila Mare, sat Vrancea (MH)* Teren agricol de 24.729 de metri patrati, mostenire si partaj succesoral din 2015, com. Burila Mare, sat Tiganasi (MH)* Teren agricol de 6.552 de metri patrati, mostenire si partaj succesoral din 2015, com. Burila Mare, sat Izvoru Frumos (MH)* Teren agricol de 8.332 de metri patrati, mostenire si partaj succesoral din 2015, com. Burila Mare* Teren agricol de 20.014 de metri patrati, mostenire si partaj succesoral din 2015, com. Burila Mare* Teren agricol de 2.496 de metri patrati, mostenire si partaj succesoral din 2015, com. Husnicioara* Teren agricol de 2.504 de metri patrati, mostenire si partaj succesoral din 2015, com. Husnicioara* Teren forestier de 1.200 de metri patrati, mostenire si partaj succesoral din 2015, com. Husnicioara* Teren forestier de 5.000 de metri patrati, mostenire si partaj succesoral din 2015, com. Simian* Teren forestier de 1.200 de metri patrati, mostenire si partaj succesoral din 2015, com. Simian* Casa de locuit de 61,5 de metri patrati, obtinuta in 2015 prin mostenire si partaj voluntar succesoral - Drobeta Turnu Severin* Casa de vacanta plus dependinte de 200 de metri patrati, obtinuta in 2010 prin donatie de la parinti - Burila Mare (MH)* Apartament plus boxa de 74,21 de metri patrati plus 4,35 de metri patrati, contract de vanzare cumparare, in Drobeta Turnu Severin, titular este Negulescu Laura* Apartament de 72,86 de metri patrati, contract de vanzare cumparare, in Bucuresti, titular este Negulescu Laura* 114.109,83 lei - cont curent la ING Bank deschis in 2005* 30,78 dolari - cont curent la ING Bank deschis in 2008* 1.062,68 euro - cont curent la ING Bank deschis in 2008* 3.525, 42 lei - depozit bancar la ING Bank deschis in 2013* 10.862 lei - NN Investment Partners (RB), deschis in 2017 - fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare* 15.818,23 lei - NN Investment Partners (RE), deschis in 2017 - fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare* 14.463,94 lei - NN Investment Partners (C), deschis in 2018 - fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare* 14.463,99 lei - NN Investment Partners (M), deschis in 2018 - fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare* 14.296,32 lei - NN Investment Partners (D), deschis in 2018 - fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare* 33.090 lei - NN Asigurari de Viata SA, deschis in 2007 - fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare* 1.890,66 lei - cont curent ING Bank, deschis in 2005* 1896,87 lei - cont curent ING Bank, deschis in 2006* 1.021,23 euro - cont curent ING Bank, deschis in 2006* 1608,32 euro - depozit bancar, ING Bank, deschis in 2007* 35.961,40 lei - depozit bancar, ING Bank, deschis in 2010* 5.000 euro - depozit bancar, ING Bank, deschis in 2009* 15.000 euro - depozit bancar, ING Bank, deschis in 2018* 60.000 euro - depozit bancar, ING Bank, deschis in 2018* 837,76 lei - cont curent, Unicredit Bank, deschis in 2015* 208,04 euro - cont curent, Unicredit Bank, deschis in 2015* 51.500 euro - depozit bancar, Unicredit bank, deschis in 2015* 1.069,30 euro - NN Investment Partners, deschis in 2017, - fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare* 60.905 lei - Asigurari de Viata, deschis in 2007, - fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulareSi la capitolul plasamente, investitii directe si imprumuturui acordate, ministrul propus al Energiei sta foarte bine.In plus, acesta declara ca mai are un credit la ING bank de 13.800 lei, dar care a fost scadent in 2018 si un altul de 150.000 de euro, scadent in 2027.Nici veniturile fostului ministru al Economiei nu sunt de neglijat:La toate acestea, se mai adauga 91.003 lei in dividende proveniti de la SC Lavist SRL