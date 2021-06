Banca Mondiala prognozeaza pentru Romania o crestere economica de 6% in acest an

Conform celei mai recente editii a raportului cu privire la perspectivele economice globale, Banca Mondiala estimeaza ca Romania va inregistra in acest an un avans al PIB de 6%, cu 2,5 puncte procentuale peste estimarea din ianuarie, urmand ca anul viitor sa inregistreze o crestere de 4,5%, cu 0,4 puncte procentuale peste estimarile anterioare. Pentru 2023, Banca Mondiala prognozeaza in cazul Romaniei o crestere economica de 3,9%.Avansul economiei romanesti in acest an ar urma sa fie superior celui inregistrat pe ansamblu de regiunea Europei si Asiei Centrale (3,9%), insa Banca Mondiala avertizeaza ca, la nivel regional, riscurile raman ridicate, avand in vedere ritmul lent al campaniei de vaccinare, incertitudinea politica si tensiunile geopolitice.La nivel global, Banca Mondiala si-a imbunatatit prognoza de crestere pentru acest an cu 1,5 puncte procentuale, pana la 5,6%, ceea ce inseamna ca economia mondiala va inregistra cea mai puternica crestere din ultimii 80 de ani. Cu toate acestea, institutia financiara internationala avertizeaza ca multe tari, in special cele sarace, sunt lasate in urma si vor avea nevoie de mai multi ani pentru a reveni la nivelul de dinaintea pandemiei."Chiar daca exista semne incurajatoare de revenire globala, pandemia continua sa provoace inegalitati populatiilor din tarile in curs de dezvoltare din intreaga lume", sustine presedintele Bancii Mondiale, David Malpass. Potrivit acestuia, este nevoie de eforturi coordonate la nivel global pentru a accelera distributia vaccinurilor si stergerea datoriilor pentru tarile cu venituri mici.Raportul Bancii Mondiale arata ca revenirea va fi una inegala, in conditiile in care marile economii ale lumii, in special SUA, profita de pe urma progreselor campaniei de vaccinare, dar si a programelor de stimulare. In timp ce in randul economiilor avansate, aproximativ 90% din acestea ar urma sa revina pana in 2022 la venitul per capita pe care il aveau inainte de pandemie, in randul tarilor emergente si in curs de dezvoltare doar o treime vor reusi aceeasi performanta. In consecinta, diferenta dintre economiile avansate si cele mai sarace cu privire la venitul per capita, diferenta care se reducea inainte de pandemie, va creste si mai mult.Fondul Monetar International estimeaza, pentru 2021, o redresare economica puternica in Romania, cu un avans al Produsului intern brut real de 7 procente, in timp ce prognoza Comisiei Europene arata o crestere a economiei Romaniei cu 5,1% in 2021 si cu 4,9% in 2022.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit in crestere la 5% estimarea privind avansul Produsului Intern Brut in 2021.