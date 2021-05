Banca Nationala anunta cresterea inflatiei pana la sfarsitul anului. Care sunt produsele ce se vor scumpi cel mai mult

"Ulterior publicarii Raportului din luna martie s-au materializat unele presiuni inflationiste semnificative, induse preponderent de componentele cosului de consum aflate in afara controlului politicii monetare - indeosebi pe segmentul preturilor combustibililor, dar si al celorlalte componente ale grupei bunurilor energetice ( energie electrica si gaze naturale). In schimb, pentru rata anuala a inflatiei de baza (CORE2 ajustat), revizuirile sunt relativ minore, aceasta urmand sa atinga 2,8% in decembrie 2021 si 3% in decembrie 2022. In aceste conditii, rata anuala a inflatiei IPC se va inscrie pe o traiectorie pronuntat ascendenta in lunile urmatoare, atingand 4,1% in luna decembrie. Natura preponderent temporara a socurilor anticipate pentru acest an, va implica ulterior efecte de baza favorabile, urmand ca rata anuala a inflatiei IPC sa coboare pana la 3% la finele anului 2022. In plus, corectia de la valori situate usor peste 4%, in cursul anului 2021, la valori plasate confortabil in intervalul tintei, respectiv in apropiere de 3%, este de asteptat sa aiba loc deja in cursul trimestrului I 2022", se spune in raport.Comparativ cu Raportul asupra inflatiei din martie, revizuirile ratei anuale a inflatiei IPC sunt consistente pentru finalul anului 2021 (+0,7 puncte procentuale), respectiv +0,2 puncte procentuale pentru decembrie 2022 (la acest orizont, in principal ca urmare a unei contributii mai ridicate din partea indicelui CORE2 ajustat), scrie Agerpres.